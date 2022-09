MILORAD VUČELIĆ SE OBRATIO POSLE BURNIH IZBORA U HUMSKOJ: Sve današnje skupštine su nelegalne, nelegitimne i protivne Statutu!

Izbori u JSD Partizan protiču u velikom haosu.

Kandidati za predsednika Milorad Vučelić i Ostoja Mijailović se nisu sreli oči u oči, već je prvi čovek KK Partizan održao izbore u sedištu TK Partizan, gde je dobio 52 glasa, pa je sebe proglasio novim predsednikom. Isto je učinio i prvi čovek FK Partizan i dosadašnji predsednik Sportskog društva Milorad Vučelić jer je dobio podršku delegata koji su ostali na sednici.

Informacije o ukupnom broju delegata koji se danas pojavio u Humskoj 1 su oprečne, od 86 do 93.

- Sve skupštine danas održane su nelegalne, nelegitimne i protivne Statutu klubova! Kako je došlo do toga da se prekine skupština, ja bih zamolio gospodina Blagojevića da to objasni - rekao je Vučelić i prepustio reč Blagojeviću:

foto: Nebojša Mandić

- Ja sam se nalazio dole na ulazu jer sam bio u grupi ljudi koja je bila zadužena da sačeka i primi delegate skupštine, da pregleda njihova ovlađćenja i lična karta kako bismo omogućili da to protekne onako kako dolikuje našem klubu. Suštinski 17 predstavnika JSD Partizan je ušlo u prostorije i uredno predala ovlašćenje. U tom momentu u sali je bilo prisutno 68 glasova, svi uključujući Ostoju Mijailovića su bili unutra sa uredno predatim ovlašćenjima. Svi ti ljudi su dali samim tim legitimitet i kvorum skupštini koja je trebalo da bude održana. Mi koji smo bili na ulazu i koji smo bili zaduženi za prihvaćanje dokumentacije primetili smo neke nepravilnosti. Pet predstavnika koji su došli nisu imali validno ovlašćenje i nismo mogli da prihvatimo. Neka su bila potpisana od strana lica koja nisu ovlašćena da zastupaju klub, a neki nisu imali potpune podatke na ovlašćenjima koje su doneli, na njima nije bila navedena ni funkcija kluba iz kog su došli. Sve to je dokumentovano ovlašćenjima koji se nalazi kod nas, kao i video i audio snimkom. Posle dolaska svih navedenih pojavila su se i neka lica koja su pokušala da prisustvuje sa duplim punomoćjem i nismo mogli da ih pustimo unutra. Na kraju kada nismo dozvolili ulazak tim licima koja nisu imala pravo, kada je gospodin Mijailović procenio da bez tih lica koja nisu mogla da uđu nije imao većinu, naredio je delegatima koji su došli s njim da napuste skupštinu. Oni su sa njim izašli sa stadiona i otišli u nepoznatom pravcu. Posle jednog incidenta u hodniku, taj incident je prijavljen nadležnim organima, ceo skupštinski proces je prekinut. Incident je nastao kada je Mijailović pokušao da otme ovlašćenja koja su bila nevažeća. Došlo je tu do nekog koškanja, neću da pričam o tome, jer je to prijavljeno nadležnim organima. Mi ćemo se, kao i do sada, da se rukovodimo isključivo Statuom i Zakonom o sportu. Preporučujemo da svaki sledeći put na skupštinu dođu stvarno lica iz klubova, ne nečiji advokati, kumovi, poznanici, ili čak iako su oni, ukoliko ih je neko ovlastio. Uputstvo koje smo poslali svakom klubu smo jasno naveli da jasno mora da se napiše ime, prezime i funckija u klubu. Podrazumeva se da ako su ljudi iz klubova koje ne znamo, moraju bar da nam napišu na ovlašćenju matični broj, broj lične karte, kako bismo mogli da znamo da ta lica stvarno predstavljaju taj klub. Što se tiče incidenta, sve je to snimljeno, dokumentovano.

"U tom trenutku posle komande i odlaska delegata, ja sam registrovao i konstatovao jednostavno da za dalji rad nemamo kvorum i na taj način smo sa svim mogućim pravilima prekinuo tu skupštinu, sa namerom da se nastavi legalan rad na konstituisanju organa Jugoslovenskog sportskog društva", rekao je Vučelić, pa je prepustio reč Miloradu Pušici:

- Nikada do sada se nije desilo da FK i KK budu jedni protiv drugih. Ja sam danas rekao da sam po stažu najstariji od njih, a i po rezultatima koje je moj klub imao da zaslužujemo poštovanje. Karate klub u poslednjih 20 godina ima najbolje rezultate od svih klubova. Žao mi je što je do ovoga došlo, jer bih voleo da se skupština održi u harmoniji kao u prethodnih 40 godina. Ja sam razgovarao sa Ostojom, on je došao kod mene sa gospodinom Novakom Nedićem da me pita za moje mišljenje šta o njemu mislim. Ja poštujem gospodina Nedića, znam ga kao dete. Ja sam tada njemu rekao: "Ostoja nemam obavezu ni pream tebi ni Vučeliću, više sam dao Partizanu nego vi obojica. Ja ću doći na skupštinu, čuću program obojice, možda budem glasao za nekog od vas, a možda budem uzdržan". Kada smo se okupili došao je Ostoja i počeo da priča, a onda sam ga ja pitao: "Otkud znaš da neko neće da glasa za tebe?". Da čujemo šta ćete da predložite šta je najbolje za Sportsko društvo. Ja sam ovde od 1974. godine. FK je rešio višedecenijski problem sa vlasništom stadiona. Sportsko društvo nikada kao do danas nije imala ovakav raskol za održavanje ove skupštine. Ja kada sam video predloge gospodina Vučelića i gospodina Ostoje, gospodin Ostoja nije dao nijedan predlog. On je poslao dopis, ali Partizan ne počinje pre četiri ili pet godina. Ja dajem potpunu podršku SD Partizan - rekao je Pušica, predstavnik Karate kluba Partizan.

foto: Starsport©

Upitan je Milorad Vučelić zašto skupština nije održana ranije.

- Skupština nije održana godinu i nešto dana zbog kovida prvo, a onda zato što sam ja kao predsednik bio teško bolestan i nisam mogao da je zakažem. Nakon toga je došlo, to je bilo i u mom programu kao kandidata, mi smo razgovarali sa državnim organima i predloženo je da se uloži u Stadion Partizana, koji smo mi teškom mukom dobili posle toliko borbe. Da će se izvršiti renoviranje u iznosu 10-12 miliona, međutim to je zbog ovih okolnosti prvo kovid, a onda sada koje su usledile, odložena. Upravo da ne bi došlo do trgovine ovih kvadrata, ja sam UO SD Partizan upoznao sa ovom investicijom koja je ponuđena i u tom cilju je SD Partizan izgradio jedan tim koji je radio na procesu renoviranja Stadiona. Održali smo dva sastanka u Skupštini grada, da bi se ta dokumentacija kompletirala i da bi se stvorili svi mogući preduslovi za taj proces rada. Pojavile su se informacije u smislu vršenja pritisaka nad ovom upravom i men lično, da je država nudila 50 miliona Partizanu, a da smo mi to odbili sa namerom da to nešto ukrademo. To je jedna od velikih laži koja je korišćena u predizbornim aktivnostima pred ovu skupštinu. Pre svega nije moguće da to država isfinansira. To su bile objektivne okolnosti koje su uticale na odlaganje ove skupštine, o čemu sam ja na vreme obaveštavao UO SD Partizan. Sve troškove na Stadionu Partizana u iznosu od 500.000 evra mesečno pokriva FK Partizan, i da to radi sve ove godine, jer ne postoji nikakav drugi način da se to uradi nego tako. To se takođe nalazi u mom izbornom programu koji ja nisam stigao da iskažem, pošto do skupštine nije došlo. Takođe imam obavezu koju mi je poverio Aleksandar Vučić i koji me je zvao jutros i rekao da apsolutno ne želi da se meša u proces i da apsolutno ne stoji iza kandidature Ostoje Mijailoviće, te da ga nije čuo četiri meseca. Rekao je da to ne znači nikakvu podršku nekom drugom, ali da se s njim ne može manipulisati, jer je u pritiscima često pominjan vrh države. Takođe me je ovlastio da kažem nešto drugo, ali ja ću to ovoga puta preskočiti, ali ću sasvim sigurno drugom prilikom izgovoriti. Dakle, nešto što je nelegalno, neligitimno, protivno Zakonu o sportu i statutu JSD nema nikakvo važenje i nema osnova ni u jednom Zakonu. Ja bih voleo da neko argumentima porekne ove reči. Bilo je pritisaka i navijača, i vođa navijača, što ne priliči Fudbalskom klubu, a ni JSD - naglasio je Vučelić.

foto: Beta Nebojsa Parausic, Beta Branislav Božić

Koje je rešenje za JSD?

- SD treba da finansira FK koji je i do sada to radio.

Koji klubovi su došli sa lažnim ovlašćenjima?

- Pet klubova su došli sa lažnim ovlašćenjima. Mi se ne stavljamo na drugu stranu, nećemo da širimo konflikt, hoćemo da se završi na legalan način i nećemo da se bavimo time.

Mijailović je pozvao Vučelića na razgovor, pa je upitan predsednik FK Partizan da li bi pristao.

- Zašto da ne, ja sam uvek raspoložen za razgovor, a da se ne laže.

