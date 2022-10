DA LI STE SIGURNI DA SAM ŠAMPION?! Najbrži cirkus na svetu se pretvorio u PRAVI CIRKUS: Šokantna reakcija Ferštapena sve govori!

Nakon haotične trke na Velikoj nagradi Japana vozač Red Bula Maks Ferštapen odbranio je titulu u Formuli 1.

Holanđanin je slavio u kontroverznoj trci koju su obeležili brojni incidenti i sporne odluke.

Trka je prekidana zbog katastrofalnih uslova za vožnju, vožena je u skraćenoj verziji i trajala je svega 45 minuta.

Holandjanin je u Japanu ostvario 32. pobedu u karijeri i 12. u sezoni, ali je nakon završetka trke vladala konfuzija oko toga da li ima dovoljno bodova za titulu.

Trka u Japanu prekinuta je u trećem krugu posle izletanja vozača Ferarija Karlosa Sainca, a zbog kiše se na novi start čekalo do 9.15.

Prema pravilniku trka je morala da se završi za tri sata (10.00), a vozačima bi se dodelio manji broj bodova.

Ipak, odlučeno je da se vozačima dodele kompletni bodovi, pa je drugu titulu i zvanično osvojio Ferštapen.

I samom vozaču bilo je neprijatno kada je shvatio da je na ovakav način odbranio šampionsku titulu. U Red Bulu nisu slavili, a začuđeni Holanđanin je prišao sudijama i pitao:

"Da li ste sigurni? Da li ste sigurni da sam šampion?!"

S obzirom na to da je odvozano između 50 i 75 odsto trke bodovanje je trebalo da bude takvo da pobednik osvoji 19 bodova, drugoplasirani 14, a trećeplasirani 12. Po takvom, inače zvaničnom bodovanju, Ferstapen bi trebalo da ima 111 bodova prednosti u odnosu na Leklera, a na raspolaganju do kraja sezone je 112. Međutim, nečijom odlukom dodeljeni su puni bodovi, što znači da je razlika u odnosu na Peresa, koji tako napreduje do drugog mesta, 113.

Ovo je druga godina zaredom da odluka o tituli pada nakon diskutabilnih odluka čelnika F1. Podsetimo, prošle godine Ferštapen je na kontroverznoj trci u Abu Dabiju u poslednjem krugu pretekao Hamiltona i tako došao do prve titule u karijeri, a trku su obeležile brojne diskutabilne odluke.

Kurir sport