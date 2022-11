SITNO SE BROJI DO POČETKA EP - SRBIJA U "GRUPI SMRTI" Bregar: Verujem u naše devojke, možemo da pružimo dobre predstave...

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar rekao je da se slaže sa ocenama da je Grupa B najteža na Evropskom prvenstvu, ali i da veruje u dobar nastup rukometašica.

"Ja se slažem da je naša grupa najteža, tu su Danska, Švedska, koje su uvek u vrhu svetskog i evropskog rukometa, onda je tu domaćin Slovenija. Istina je da smo mi igrali sa Slovenijom na poslednjem Svetskom prvenstvu, da smo imali Švedsku u kvalifikacijama, tako da sve dobro znamo", rekao je Bregar na konferenciji za medije, preneo je Rukometni savez Srbije.

Rukometašice Srbije u petak će otovriti Evropsko prvenstvo utakmicom protiv Švedske.

Srbija će mečeve igrati u Grupi B u Celju, a rivali će biti i Danska i Slovenija.

Bregar je dodao da sve balkanske ekipe imaju problem sa skandinavskim rukometom, kao i da je najvažnije zaustaviti njihovu igru u tranziciji.

Selektor Srbije rekao je da je bilo mnogo problema na pripremema.

"Bilo je puno problema jer je preduslov da učestvuješ na Evropskom prvenstvu da imaš tri vakcine i da imaš poslednji dan negativan PCR test, tako da je bilo puno problema jer kad smo otišli na Mediteranske igre vodili smo tamo neke igračice koje su igrale prvi put za srpsku reprezentaciju i neke mlade kojima smo dali lidersku ulogu, kao što su Jovović, Vukajlović, Đurašinović", rekao je on.

foto: RSS

"Na ovim pripremama su se neke stvari desile da neke igračice nisu želele, ja ne mogu da ih silim na neke stvari da ih teram da uzmu prvu ili treću vakcinu, tako da sam morao da napravim spisak od onih što imaju tri vakcine", istakao je on.

Bregar je dodao da iz tog razloga na pripremama nisu bile Dunja Radević i Dunja Tabak.

Zbog povrede kolena za Srbiju neće igrati Tamara Radojević-Georgijeva i Katarina Stošić, dok je Jelena Agbaba trudna.

"Pripreme su bile baš specifične jer je baš malo bekova, a opet verujem da možemo, nije bitno koliko nas ima, ja verujem u naše devojke da možemo opet da radimo neke dobre predstave na ovom Evropskom prvenstvu", rekao je Bregar.

On je istakao da je selektor godinu i po dana i da igračice znaju njegov sistem igre.

"Znaju kakva je moja filozofija u napadu i odbrani tako da ovde nema nekih problema. One što su nove znam da je za njih teško, ali polako i one će se prilagoditi na ove stvari tako da u kratkoj budućnosti ne vidim neki problem", dodao je on.

foto: Starsport©

Rukometašica Jelena Lavko rekla je da se sastav dosta promenio, uz mnogo mladjih igračica kojima je ovo prvo veliko takmičenje.

"Meni je drago da sam opet tu zbog mojih problema zdravstvenih, malo sam bila tu, pa malo nisam. Promenio se dosta sastav, sad nekako imamo mnogo mladjih igračica i novih, igračice koje još nisu učestvovale na velikim takmičenjima, ili možda na jednom. Drago mi je zbog toga i komentarisale smo baš da imamo dobru energiju i da su mlade igračice orne i jako pametne i željne za rad, i da upijaju sve što trener traži od njih", istakla je ona.

Lavko je dodala da je atmosfera u ekipi odlična.

"Atmosfera je jako lepa, stvarno se lepo družimo, stvarno se lepo poštujemo i mislim da je to preduslov za neki dobar rezultat. Čak i da je nepovoljan rezultat za nas, opet mislim da pored svega ostali bi zajedno", rekla je ona.

Kristina Liščević, koja igra na poziciji srednjeg beka, istakla je da se igračice "nikada neće predati".

"Važno je da u svaku utakmicu uđemo kao da smo favoriti, u svakom slučaju ćemo tako ući u svaku utakmicu, a rezultati će se pokazati posle", rekla je Liščević.

Evropsko prvenstvo za rukometašice igra se u Sloveniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Takmičenje počinje 4. i traje do 20. novembra.

Srbija prvi meč igra protiv Švedske u petak u Celju od 20.30.

(Kurir sport/RSS)