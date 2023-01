SRBINU PRETE SMRĆU ZBOG ČESTITKE DANA REPUBLIKE SRPSKE: Mladi rukometaš PROŽIVLJAVA PAKAO, klub ga suspendovao! (FOTO)

Srpski rukometaš Miloš Čekić koji igra za MRK Iskra iz Bugojna nalazi se pred otkazom u tom klubu jer je na društvenim mrežama čestitao rođendan Republici Srpskoj, prenosi "Sports.ba".

Naime, Čekić je u ponedeljak 9. januara na Instagram okačio fotografiju granica Republike Srpske sa natpisom "Ti si moj zavet. Rodila si najhrabrije i najhrabriji te branili", što se nije svidelo navijačima kluba iz Federacije BiH i ljudima iz Bugojna.

foto: Pritnscreen/Instagram

Prvi čovek RK Iskra doktor Ejub Zukić prokomentarisao je ovaj slučaj.

"Sve što kažem, kažem u svoje ime. Naravno, osuđujemo svaki vid nacionalnog ispada, ali mislim da se ovo malo preuveličalo. Mlad je momak, ne zna ni šta to znači, ni koga to vređa. Mi nikada ovde nismo imali nijedan incident, a reakcije su žestoke, što je razumljivo. Garantujem da on sa 21 godinom nije svestan šta je hteo da kaže, ali opet treba da budemo realni i kažemo da politika i sport ne idu zajedno. Ako bi bili objektivni, treba da kažemo da 95 odsto Srba u RS misli tako kao on", rekao je Zukić.

Zukić je izjavio da Čekić nije pravio incidente i da su u klubu iznenađeni objavom, kao i da rukometaš tvrdi da je čestitku objavila njegova devojka.

"Tražio je ispisnicu, ali sa nama ima i ugovor na tri godine. Klub će imati stav, to je jasno. Momci sada treniraju, ja sam u klubu, a on nije došao na trening. Meni je rekao da ga je strah i da zato nije došao. Dobio je i pretnje, čak i da će ga ubiti, ali to su gluposti. On je odrastao bez oca, dete je, rekao sam mu: "Sine, šta ti to bolan treba?" Stav ljudi u klubu je da je to nedopustivo, ne znam kakav će biti krajni stav prema njemu", zaključio je Zukić.

Čekić u rodnom mestu čeka rasplet situacije Čekić je trenutno u rodnoj Кozarskoj Dubici gde individualno trenira i čeka rasplet situacije sa Iskrom za koju ga veže ugovor. Pretnji se nije uplašio, ali nije bilo ni svejedno gledati kako ti bacaju dres na ulicu i pogrdno skandiraju. "Nisam naučen da mrzim ili da nekog ne volim. Doživeo sam neke sjajne trenutke u Bugojnu... Dobio sam “hrpu” poruka putem društvenih mreža. Svima koji su se javili i na kulturan način mi skrenuli pažnju, odgovorio sam istom merom. To su pravi ljudi. Ove druge ne želim da blatim, nekome ko preti ne želim ni da odgovorim. Nikada u životu nije mi bilo bitno kako se ko zove, jer sam vaspitan da postoje ljudi i neljudi", rekao je Čekić za "Glas srpske".

Ovim povodom oglasio se i sam klub na društvenim mrežama, te naveo da je rukometaš suspendovan zbog svojevoljnog napuštanja kluba. MRK Iskra se takođe ogradila od cele situacije navodeći da će Čekić za svoje postupke na društvenim mrežama sam da odgovara.

foto: Pritnscreen/Twitter

(Kurir sport/Sports.ba/Glas Srpske)