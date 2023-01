SRBIJA BRUSI FORMU ZA ZAGREB: Rvači se spremaju na Divčibarama

Rvačka reprezentacija Srbije već tri nedelje nalazi se na Divčibarama gde se sprovode bazične pripreme za brojne izazove koji naše takmičare očekuju ove godine. U centru pažnje biće svakako Evropsko prvenstvo u aprilu u Zagrebu, kao i šampionat sveta koji će se drugu godinu uzastopno u septembru održati u Beogradu.

„Do sada smo bazične pripreme uglavnom sprovodili u Bugarskoj. Ovo je za nas neko novo iskustvo, ali ovde na Divčibarama imamo zaista fantastične uslove“, kaže jedan od glavnih aduta naše reprezentacije Viktor Nemeš i dodaje:

„Iskren da budem, hrana je izvanredna. Morao sam da probam sve specijalitete, malo sam počeo da se gojim pa ću u nastavku priprema morati da pripazim na kilažu. Šalu na stranu, imamo sve što nam je potrebno, salu sa tri strunjače, teratnu, bazen, saunu i sve preduslove da da uradimo dobru podlogu za sve napore koji nas očekuju ove takmičarske godine“.

U poseti našim najboljim rvačima nedavno je bilo rukovodstvo Rvačkog saveza Srbije u društvu bivšeg olimpijskog šampiona a sada predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka.

foto: Rvački savez Srbije

„Davor i ja smo odlični drugari, dugo godina smo bili i cimeri. Kao i uvek, dao mi je dosta saveta. Prošle godine nisam uspeo da osvojim medalju na Svetskom prvenstvu u Beogradu i zato sada imam ogroman motiv da sve to ispravim. Mislim da mogu do odličja što bi značilo i olimpijsku vizu za Igre u Parizu, a to je najvažnija stvar“, konstatuje Viktor Nemeš koji je u bogatoj karijeri osvojio zlato i bronzu na svetskim prvenstvima, a na evropskim šampionatima dva puta se okitio srebrom i jednom bronzanim odličjem.

Viktorov rođeni brat Mate Nemeš ističe da će njegov glavni fokus ove godine biti odbrana titule prvaka sveta. Na pripremama je ukupno 25 rvača, a Mate Nemeš nglašava da u nacionalnom timu vlada odlična atmosfera:

„Nedeljno imamo devet treninga. Malo više u ovom periodu radimo na snazi, ali ne zapostavljamo tehniku ni taktiku. Sjajna je stvar što sa nama trenira i značajan broj mlađih rvača koji imaju priliku da stiču dragoceno iskustvo. Trudimo se da na njih prensesmo naše znanje kako bismo i u budućnosti imali mnogo uspeha“, poručuje Mate Nemeš i dodaje:

„Rvački savez se zaista trudi da nam omogući najbolje uslove i do ja za svaku pohvalu. Da nema te podrške ne bismo mogli da beležimo tako dobre rezultate. Ono što se desilo prošle godine sa osvajanjem pet odličja na Svetskom prvenstvu je vrhunski podvig. Biće teško sve to ponoviti, ali mi smo željni novih uspeha i medalja, odlično treniramo i nadam se da ćemo nastaviti sa osvajanjem medalja na velikim takmičenjima“, rekao je Mate Nemeš.

