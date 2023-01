SAŠA SREDANOVIĆ MOGLA BI DA ZAVRŠI U ZATVORU ZBOG KRIVIČNOG DELA PREVARE! Advokat: Osnovno pitanje je da li je ostvarila korist

Podgoričanka Saša Sredanović poslednjih dana u centru je pažnje zbog obmane, odnosno lažnog predstavljanja, a za to bi mogla da snosi zakonske posledice i krivično odgovara.

Kako je otkrio portal Fejk njuz tragač, Sredanovićeva nikad nije radila kao sportski psiholog u klubovima poput Barselone, Atletik Bilbaoa, Betisa i Olimpije, kao što je tvrdila za razne medije.

Takođe je utvrđeno da specijalističke studije koje je navodno završila u Mastrihtu u Holandiji uopšte ne postoje. Saša se u prethodnom periodu pojavljivala u velikom broju medija u Srbiji i regionu pričajući o svojoj uspešnoj karijeri.

Hvalila se kontaktima s velikim imenima iz sveta fudbala. Nakon neuspeha fudbalske reprezentacije Srbije na Mundijalu Saša je kritikovala "orlove" zbog toga što u našem timu nema psihologa i tvrdila da je naš tim jedan od retkih koji nema takvog stručnjaka.

Milan Mandarić, nekadašnji vlasnik Olimpije, rekao je za Informer da je ona odradila nekoliko seansi s bivšim fudbalerima tog tima. Ukoliko je zaista imala finansijsku korist i ukoliko ne može da dokaže da je psiholog, Saša Sredanović bi mogla krivično da odgovara jer se radi o prevari.

- Osnovno pitanje je da li je ona ostvarila neku korist na štetu nekog drugog. Ukoliko se to dogodi, onda može krivično da odgovara. Naravno, potrebno je da reaguje tužilaštvo. Najčešće se to dešava nakon prijave oštećene strane. Mi u ovom slučaju ne znamo da li je ona uopšte stekla neku korist. Ukoliko nije, nema ni odgovornosti. Da se, recimo, zaposlila u FSS, o čemu se pričalo, onda bi to već bila druga stvar - kaže za Kurir advokat Veljko Delibašić.

foto: Foto: Marina Lopičić

Član 208 Krivičnog zakona Srbije navodi: "Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom."

Umalo posao u FSS: Bila na razgovoru sa Šurbatovićem? Saša Sredanović je, prema nekim informacijama, pokušala da dobije posao u FS Srbije, bila je na razgovoru s generalnim sekretarom Jovanom Šurbatovićem, ali, srećom, do dogovora nije došlo. Juče smo pokušali da povodom toga kontaktiramo s gospodinom Šurbatovićem, ali nismo uspeli.

(Kurir sport)