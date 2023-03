BURA OKO NIKOLE JAKŠIĆA: Trener Novog Beograda objasnio odluku oko reprezentativca Srbije

Trener Novog Beograda Živko Gocić objasnio je svoju odluku da Nikola Jakšić ne nastupi za reprezentaciju Srbije na predstojećem turniru u Podgorici.

„Odluka da Nikola Jakšić ne učestvuje u narednoj reprezentativnoj akciji je isključivo moja. Ja sam tako odlučio, zajedno sa mojim stručnim štabom i sa ljudima iz medicinskog tima naše ekipe, da ne bude bilo kakvih nedoumica“, izjavio je trener Novog Beograda Živko Gocić na konferenciji za medije povodom bure koje se podigla zbog ne igranja Nikole Jakšića u nacionalnom timu na predstojećem kvalifikacionom turniru Svetskog kupa u Podgorici.

Gocić je poručio da prema srpskom vaterpolu i sportskoj javnosti u našoj zemlji ima obavezu da govori istinu i iznosi samo činjenice, a potom detaljno obrazložio svoju odluku da Jakšić ne ode na pripreme sa državnim timom.

„Minulo Svetsko prvenstvo početkom jula prošle godine Nikola je okončao povređen i suštinski je bio van bazena sve do 20. septembra, što je skoro tri meseca, jer nije bio adekvatno lečen. Kada se priključio timu, radio je sa strane, odvojeno od ekipe, jer nije mogao da koristi loptu. Prvu utakmicu odigrao je 12. okotbra protiv Proletera, a potom i sa Radničkim posle koje se požalio na bol u ramenu, a ta povreda ramena je upravo uzrokovana kompenzacijom pokreta tim ramenom zbog problema koje je imao sa laktom“.

foto: VK NOVI BEOGRAD/S. Sandić

Gocić je naveo da je Jakšić potom dve i po nedelje ponovo bio van trenažnog procesa, da se vratio u decembru u bazen i potom ponovo otišao u reprezentaciju koja je bila na turneji u Americi:

„Kada se vratio, požalio se na veliki umor i da je nespreman, što je i bilo normalno. Poštedeli smo smo ga par utakmica, a ponovo se povredio na turniru Jadranske lige u Šapcu i to na prvom meču protiv Partizana. Nakon toga 27 dana je ponovo bio van trenažnog procesa na moju veliku žalost, jer svima nama je na prvom mestu zdravlje naših igrača, a pogotovo naših reprezentativaca. Posle toga počinje sa treninzima i da se vraća u formu od koje je još jako daleko“.

Šef struke Novog Beograda je naveo da je od ukupno 39 utakmica koje je klub imao u dosadašnjem toku sezone, Jakšić odigrao samo 18:

„Kada se desila ta druga njegova povreda niko iz Vaterpolo saveza Srbije niti slektor Uroš Stevanović, moj poštovani kolega i prijatelj, me nije pitao za stanje Jakšića, niti stanje ostalih igrača. Još jednom ću ponoviti ono što je najbitnije. Odluka da Jakšić propusti ovu reprezentativnu akciju je moja, doneta je u dogovoru sa mojim stručnim štabom i direktorom kluba i doneta je samo i isključivo za Nikolino dobro. Nikola je fizički nespreman i kao takav sklon je povredama. On već osam meseci ide iz povrede u povredu baš zato što je nespreman i ovo je za njegovo dobro. Ovaj period treba da prođe u ozbiljnom fizičkom radu, da se koliko toliko spremi za poslednji deo sezone i ono što nas čeka, a onda naravno i za leto i sve reprerentaztivne aktivnosti“, istakao je Gocić.

foto: VSS

Nekadašnji proslavljeni reprezentativac i dugogodišnji kapiten nacionalnog tima naglasio je da potencirana priča o narušavanju kulta reprezentacije od strane selektora Uroša Stevanovića još jedna stvar preko koje ne može da peđe:

„U ekipi imamo ukupno 15 reprezentativaca, od čega devet srpskih reprezentativaca, sedam stalnih i dvojicu povremenih, zatim po dvojicu iz reprezentacija Grčke i Crne Gore i po jednog iz Španije i Gruzije. Toliko o kultu reprezentacije“, kratko je zastao Goicić i potom dodao:

„Takođe, ja ne mogu da dozvoilim da se klub čiji sam trener, a samim tim i ja lično, dovede na bilo koji način u negativan kontekst kada je u pitanju vaterpolo u Srbiji ili naša reprezentacija. „To ne mogu da dozvolim nikom, pa ni selektoru Stevanoviću. Ja sam Živko Gocić, i skoro 20 godina sam proveo u Vaterpolo savezu Srbije od kadetske pa do seniorske selekcije, koju sam kao kapiten predvodio dugo godina i osvojio mnoge medalje. Na to sam veoma ponosan i dan danas i biću ponosan do kraja života. Ako neko ima problem sa mnom to treba otvoreno i da kaže, ali ne dozvoljam nikome da se moje ime stavlja u negativan kontekst kada je u pitanju reprezentacija Srbije. To je ludost“.

Direktor Novog Beograda i takođe nekadašnji istaknuti reprezentativac Slobodan Soro istakao je da Vaterpolo savez Srbije 10 dana pre objavljivanja spiska reprezentativaca usmeno obavestio selektora Uroša Stevanovića i čelnike Saveza da Jakšić neće doći na pripreme nacionalnog tima jer mu je neophodna druga vrsta treninga.

„Nikola se povredio na Svetskom prvenstvu protiv Hrvatske i on je na nagovor pristao da igra tako povređen, pa se ta povreda lakta dodatno pogoršala. Posle toga nije adekvatno lečen, data mu je pogrešna terapija, izgubljeno je dragoceno vreme sve dok klub nije intervenisao i pronašao pravog lekara koji i dan danas uspeva da sanira sve njegove probleme“, rekao je Soro i potom se osvrnuo na izjave selektora Stevanovića:

„Ne mogu da pronađem pravu reč kako je mogao da izjednači grip Đorđa Vučinića koji je trajao pet, šest dana i povredu Nikoe Jakšića koja ga je 27 dana udaljila od bazena. Za mene je to samo maliciozno poređenje, ili apsolutno neznanje i amaterizam selektora Stevanovića, da su grip i odvojena tetiva od mišića jedno te isto“.

Soro je konstatovao da su sva ova dešavanja oko Nikole Jakšića otvorila i neke druge teme i da je na neki način prozvan Vaterpolo klub Novi Beograd, odnosno on lično kao direktor i Živko Gocić kao trener:

„Ovo što se dešava na bazenu „11. april“ je nešto najbolje što se desilo srpskom vaterpolu u posednjih mnogo godina. Uspeli smo da vratimo klupski srpski vaterpolo na svetsku scenu. Tri puta zaredom organizujemo Fajnal-ejt Lige šampiona. Posle Olimpijskih igara u Tokiju, u naš klub doveli smo petoricu velikih šampiona, naših reprezentativaca i tako podigli nivo domaćeg vaterpola. Na neki način naterali ostale klubove da rade još jače i dignu ceo nivo srpskog klupskog vaterpola. Međutim, to očigledno nije prepoznato na pravi način i mi smo očigledno nešto što je problem i što podriva srpski vaterpolo i neko ko radi protiv reprezentacije, a ja mislim da je sve suprotno od toga“, rekao je Soro i dodao da je Novi Beograd za kratko vreme postao najpoželjnija destinacija za domaće i strane igrače i da na nedeljnoj bazi na adresu kluba stižu pozivi u kojima se nude igrači iz raznih klubova i svi žele da budu deo Novog Beograda.

foto: VK Novi Beograd / Miodrag Todorović

Takođe, i Soro se dotakao kulta reprezentacije

„Želja da se Novi Beograd kao klub predstavi da radi protiv interesa reprezentacije je direktno udar na nas dvojicu, na mene i Živka. Odluka koja se tiče Nikole Jakšića pre svega je doneta za njegovo dobro, a onda i za dobrobit kluba i reprezentacije, jer on treba da igra za reprezentaciju još bar 10 ili 15 godina, a ne da ga potrošimo na ovakav način. Kada pričamo o kultu nacionalnog tima, podsetiću vas samo da je Dejan Savić posle devet godina na čelu reprezentacije ispraćen jednom objavom na instagramu. A obeležio je jednu čitavu epohu i svojim radom doprineo je najtrofejinijem periodu našeg vaterpola“, poručio je Soro a potom i spomenuo slučaj Marka Radulovića:

„On je pre dve godine bio MVP Svetskog prvenstva, a na polusezoni je ostao bez kluba. Isti taj selektor Stevanović koji mu je bio trener u klubu mu je saopštio da više ne računa na njega. Mi smo sa Markom dogovorili saradnju od sledeće sezone, a već sada smo mu obezbedili da trenira sa ekipom, dobio je smeštaj i hranu. To je nešto što klub uopšte nije ima obavezu, ali upravo zbog toga što smo svesni da on treba u godinama koje dolaze da bude jedan od stubova nacionalnog tima smo to uradili“.

foto: VK Novi Beograd

Soro je istakao i da je reprezentativac Španije i prvotimac Novog Beograda Alvaro Granados oslobođen obaveza u nacionalnom timu kako bi se odmorio i oporavio, jer je selektor smatrao da je to za njega najbolje, a onda se dotakao i drugih tema i problema sa kojima se suočava srpski vaterpolo:

„Netransparetnost i način na koji se dele sredstva klubovima od strane Vaterpolo saveza je veliki problem. Šabac je do pre pet, šest godina bio klub koji je na veštačkom disanju držao srpski klupski vaterpolo. Kada su svi klubovi stali, oni su radili i ulagali najviše. Stvorili su odličnu školu, pravi vaterpolo centar, ali su po nekim kriterijumima potpuno skrajnuti i nisu valorizovani“, rekao je Soro i apostrofirao na još neke probleme.

„Nama se dešavaju neverovatne stvari da zahvaljujući kriterijumu suđenja naš kvalitet se poništava i dovodi se u pitanje naš rad. Neke ekipe, a pre svega Crvena zvezda i Radnički, mogu samo protiv nas da pruže kvalitetne utakmice za razliku od svega onog što se dešava na evrosceni gde nisu ni blizu onoga što pružaju protiv nas. Naši bekovi koji su najbolji na svetu imaju mnogo više isključenja, a naši centri zarađuju mnogo manje isključenja protivničkih igrača i to je sve vrlo lako proverljivo. Ko se malo razume u vaterpolo zna o čemu pričam. To sve nije normalno i ne doprinosi našem vaterpolu“.

Soro je konstatovao da je srpski vaterpolo od 2019. u ogromnom padu:

„To je posledica lošeg rada ne poslednjih godinu dana već prethodnih pet do deset godina. Zbog nekvalitetnog rada mi sada plaćamo tu cenu. Neću da nabrajam sve rezultate, ali na poslednjem Svetskom prvenstvu i u Svetskoj ligi bili smo peti, a na Šampionatu Evrope zauzeli smo deveto mesto. To je nešto što je nedopustivo za srpski vaterpolo i jedan ozbiljan alarm koga svi moramo da budemo ozbiljno svesni“, zaključio je Soro.

Kurir sport