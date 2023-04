ŠAMPION POVEO U SERIJI: Novi Beograd slomio Partizan, Zvezda srušila Radnički!

Vaterpolisti Novog Beograda zabeležili su pobedu u prvoj utakmici polufinala plej-ofa Superlige Srbije.

Novobeograđani su na svom bazenu posle velike borbe savladali Partizan sa 15:11 i bio je to peti trijumf za ekipu trenera Živka Gocića iz isto toliko duela sa crno-belima ove sezone.

Partizan je odlično počeo meč i imao je prednost na startu. Mlada i poletna ekipa trenera Miloša Korolije odolevala je sve do polovine treće deonice, ali je tada iskustvo i kvalitet Novog Beograda došao do izražaja pa su domaći zasluženo stigli do trijumfa.

Nerešiva enigma za odbranu crno-belih bio je španski reprezentativac u redovima Novog Beograda Alvaro Granados koji je bio najefiksaniji akter meča sa šest postiginutih golova. U redovima Partizana istakli su se Luka Gladović i Petar Smiljević sa po tri pogotka.

Aktuelni šampion Srbije tako je stigao do prednosti u polufinalnoj seriji koja se igra na dve pobede, a revanš meč na programu je naredne subote na bazenu Sportskog centra Voždovac na Banjici.

Do prednosti su stigli i vaterpolisti Crvene zvezde, koji su kao domaćini slavili protiv Radničkog iz Kragujevca sa 12:10.Najefikasniji u Zvezdi bio je Gavril Subotić sa četiri gola, koliko je na drugoj strani postigao Vuk Drašković.

Polufinalna serija se igra na dve pobede. Revanš utakmice su 29. aprila na Banjici, odnosno na bazenu Radničkog u Kragujevcu.

Kurir sport