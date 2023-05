MEGA SLAVILA U ABA OKRŠAJU PROTIV BORCA: Tim Marka Baraća zadržao maksimalan učinak u Superligi Srbije

Košarkaši Mega MIS-a nastavili su da nižu pobede u Superligi Srbije, pošto su posle Vojvodine i Metalca savladali i ekipu Borac Mozzarta u okviru četvrtog kola Grupe B, 92:78 (25:26, 21:18, 28:20, 18:14).

Izabranici Marka Baraća su se posle velike borbe u prvom poluvremenu rezultatski odlepili posle sjajno odigrane treće deonice. Sastav iz Čačka je pokušao da se vrati odlučujućem kvartalu, ali košarkaši Mege su odbili nalet rivala i serijom dobrih poteza ponovo stekli dvocifrenu prednost, koju su u poslednjih par minuta bez većih problema sačuvali.

Mega MIS je tako ostala jedini tim bez poraza u Grupi B posle tri odigrane runde (3-0), dok je Borac pretrpeo prvi poraz (2-1). Vojvodina je treća sa učinkom 1-2, dok Metalac još ne zna za trijumfa (0-3).

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je kapiten Luka Cerovina sa 28 poena, ali su susret obeležeili talentovani Megini centri. Matej Rudan je uz 25 poena imao i 10 skokova za indeks korisnosti 30, dok je Danko Branković takođe upisao dabl-dabl sa 16 poena i 14 uhvaćenih lopti, što mu je donelo najveći indeks na meču od čak 34. Pomenuti trio je sa 13 poena i devet asistencija ispratio Aleksa Uskoković.

U ekipi Borca najefikasniji Uroš Čarapić sa 28 poena, Nikola Kocović je dodao 14, dok je do 13 brojao iskusni Sava Lešić.

Baraćeva ekipa je nešto bolje otvorila meč i posle dva minuta povela sa 7:3, ali je Borac odgovorio sa šest vezanih poena. Usledila je velika borba, rivali su se smenjivali u vođstvu, da bi gosti prvi odmor dočekali sa minimalnim viškom (25:26). Vodio je sastav Dejana Mijatovića sve do sredine druge deonice, kada je Mega serijom 13:2 preuzela kontrolu. Usledila je neizvesna završnica prvog poluvremena, da bi domaćin veliki odmor dočekao sa 46:44.

Treća četvrtina je bila i ključna. Rudan i Cerovina su se razigrali i omogućili Megi da stekne dvocifrenu prednost, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa 74:64 u korist Baraćevog tima. Sve što je Borac uspeo da uradi u finalnom periodu, to je da nakratko svede zaostatak na jednocifren broj poena, posle čega su košarkaši Mega MIS-a serijom 10:4 slomili otpor protivnika i trasirali put ka pobedi.

Košarkaše Mega MIS-a u nedelju, 21. maja, očekuje još jedan susret sa ekipom Borca, ovoga puta u Čačku. Zakazan je za 18:00 u Dvorani kraj Morave, a pobeda bi ekipi Marka Baraća otvorila vrata ka plasmanu u polufinale Superlige Srbije.

Mega MIS: Paunović 2, Branković 16 (14 sk, 34 in), Gačić, Rudan 25 (10 sk, 30 in), Uskoković 13 (9 as), Kazalon 8, Kovačević, Cerovina 28, Popović, Nikolić, Terzić

Borac Mozzart: Ćurčić 6, Milošević, Lešić 13, Ivković, Nikolić 7, Erić, Radović, Tomašević 3, Kocović 14, Novaković 5, Todorović 2, Čarapić 28

Kurir sport