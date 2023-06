UROŠ BRKIĆ OSVOJIO SPLIT I IZBIO NA ČELO CENTRALNO EVROPSKOG ŠAMPIONATA! Srpski automobilski as u novom šampionskom pohodu!

SPLIT - Srpski automobiliski as Uroš Brkić postigao je važnu pobedu na brdskoj auto-trci koja je u nedelju vožena kraj Splita u Hrvatskoj!

Trka pod nazivom ,,26. Nagrada Malačke 2023" održana je u okviru Centralno evropskog šampionata (CEZ). U konkurenciji od 94 automobila, Brkić je kao jedini takmičar iz Srbije pobedio u kategoriji E2-SC sa svojim novim prototipom Norma M20F, takmičeći se za AK Galax iz Beograda.

Ova značajna trka okupila je mnogo takmičara iz regiona. Osim domaćina iz Hrvatske nastupili su i takmičari iz Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije, Crne Gore i Srbije.

00:13 Uroš Brkić pobednik brdske trke u Splitu!

"Ova pobeda je veoma značajna za mene jer sam sada preuzeo vođstvo u šampionatu i to mi je dodatni motiv da na predstojećim takmičenjima dam sve od sebe da tako i ostane do kraja sezone", izjavio je Brkić i dodao. ,,Hvala AK Galax, sponzorima kao i celom timu koji su mi pružili podršku do sada i tokom vikenda. Takođe, želim da se zahvalim domaćinima i brojnoj publici na divnoj atmosferi", izjavio je Uroš Brkić.

