ZLATNE MILICA I ALEKSANDRA: Blistav dan tekvondista, Stefan Takov bronzani!

Sportisti Tima Srbija nižu medalje na Evropskim igrama u Poljskoj. Nakon osvojenih pet medalja naših kajakaša, danas su naši tekvondisti zablistali osvojivši jedno zlato i jednu bronzu.

Aleksandra Perišić okitila se najsjajnijim odličjem u težinskoj kategoriji do 67 kg, dok je Stefan Takov osvojio bronzu u kategoriji do 74 kg. Takođe, Milica Gardašević osvojila je zlatnu medalju u disciplini skok udalj na Ekipnom prvenstvu Evrope koje se održava od 20. do 25. juna u Silesiji, Poljska u okviru Evropskih igara Krakov Malopolska 2023.

Naša sjajna Aleksandra Perišić na putu do najsjajnijeg odličja nizala je uspehe. Aleksandra je u težinskoj kategoriji do 67 kg prvo pobedila Izabelu Faber iz Luksemburga, potom je bila bolja od Ivete Jirnakove iz Češke, dok je u polufinalu savladala Hrvaticu Mateu Jelić. U finalu, Aleksandra je ubedljivo pobedila špansku takmičarku Sesiliju Kastro Burgas sa 2:0 i tako osvojila zlatnu medalju na Evropskim igrama.

„Osećam se neverovatno, verovala sam u taktiku koju je moj trener spremio, znala sam šta radim, znam da mogu da dobijem, znam da sam bolja od svih ovde. Imala sam neke kikseve ove godine, ali ipak je došao rezultat na poslednjem turniru za ovu polusezonu. Mislim da ću sad biti čak peta na olimpijskoj rang listi, a prvih pet direktno ide na Olimpijske igre. Naravno, sad je tek polusezona, imamo još puno takmičenja, ja se nadam da ću sa trenerom vredno raditi i da ću doći do najsjajnijih medalja i otići na Olimpijske igre“, izjavila je Aleksandra Perišić.

Tekvondista Stefan Takov doneo je našoj zemlji još jednu bronzanu medalju na Evropskim igrama. Takov je u prvom kolu bio bolji od Francuza Atmana Butujaka, dok je u četvrtfinalu pobedio Eltaja Gafarova iz Azerbejdžana. Naš tekvondista je u polufinalu poražen od strane Zuraba Kincurašvilija iz Gruzije, ali je u meču za bronzu trijumfovao nad Kalojanom Binevim iz Bugarske rezultatom 2:1 i tako doneo Srbiji šestu po redu medalju na ovom takmičenju.

„Drago mi je da sam uspeo da se izborim u trećoj rundi, posle 1:1 u rundama, uspeo sam da pokažem svoj kvalitet i da dođem do ove bronzane medalje. Jako napeta sezona, pogotovu jun i jul, to je već kraj polusezone, tri glavna takmičenja su održana u roku od mesec dana, teško je ispratiti taj tempo. Ja sam srećan i zadovoljan što sam uspeo daosvojim medalju i na Svetskom prvenstvu i ovde, na Evropskim igrama, i nadam se još boljim rezultatima u budućnosti“, rekao je Stefan Takov.

1 / 6 Foto: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Milica Gardašević osvojila je prvo mesto u disciplini skok udalj rezultatom 6.82 metara na Ekipnom prvenstvu Evrope koje se održava od 20. do 25. juna u Silesiji, Poljska u okviru Evropskih igara Krakov Malopolska 2023. Milica je imala najbolji rezultat u svojoj disciplini u sve tri divizije Ekipnog prvenstva Evrope i zasluženo je osvojila zlatnu medalju. Iako je Ekipno prvenstvo Evrope takmičenje koje je održano zasebno od takmičenja u ostalim sportovima na Evropskim igrama, odlukom Evropskih olimpijskih komiteta i Evropske atletske federacije, medalje osvojene na ovom takmičenju ulaze u bilans osvojenih medalja na Evropskim igrama.

Tekvondistkinja Nađa Savković je u svojoj prvoj borbi u kategoriji do 62 kg izgubila od takmičarke iz Litvanije Jolante Tarvide i tako završila svoj nastup na ovom takmičenju. Danas su nastupila trojica naših boksera, Vakhid Abasov, Aleksej Šendrik i Vladan Babić. Šendrik se plasirao u četvrtfinale u kategoriji do 63.5 kg savladavši takmičara iz Moldavije, Aleksandrua Paraskiva rezultatom 3:2.

Abasov je u svojoj prvoj borbi u kategoriji do 71 kg pobedio protivnika iz Izraela Miroslava Kapuler-Iščenka sa 5:0 i tako prošao u osminu finala. Babić je u kategoriji preko 92 kg u prvoj rundi izgubio od boksera iz Jermenije Davita Čalojana. Strelac Milenko Sebić je u kvalifikacijama discipline puška-trostav 50m zauzeo 14. mesto.

Kurir sport