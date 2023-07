PUŠIO JE ŽABLJI OTROV DA BI UKROTIO ČUDOVIŠTE U SEBI: Bio je jedinstven a završio neslavno - od napuštenog deteta do raspikuće

Priča o životu Majka Tajsona jedna je od najneverovatnijih i najfascinantnijih priča u svetu sporta.

To je priča koja je puna uspona i teških padova koju ljubitelji boksa, sporta, ali i onih koji to nisu prate sa velikom pažnjom.

Čovek koji defeinitvno nikoga nije ostavio ravnofušnim!

Odgrizao uvo protivniku

Bio je to sedam meseci očekivani revanš. Naime, Holifild je u novembru 1996. iznenadio favorizovanog Tajsona i nokautom u 11. rundi preoteo mu VBA titulu. Tajson je bio naoštren da vrati pojas...

Međutim, u uvodnom delu meča ponovo je Holifild bio bolji, a onda je u trećoj rundi Tajson načinio najčuveniji, ali i najsramniji potez u istoriji boksa. Odgrizao je protivniku delić uha i pljunuo ga na pod!

Meč je, naravno, prekinut, Tajson je diskvalifikovan, uz zabranu bavljenja boksom na godinu dana i novčanu kaznu od tri miliona dolara.

"Gvozdeni Majk" se u početku pravdao tvrdnjama da nije više mogao da trpi Holifildove udarce glavom, koji su zabranjeni, a koje sudija nije sankcionisao.

On je o tome prvi put otvoreno pričao u dokumentarnom filmu "Tajson" iz 2008, a sledeće godine se Ivanderu javno izvinio gostujući kod Opre Vinfri.

Tajson je karijeru počeo u amaterskom rangu, bio je dvostruki juniorski olimpijski šampion, a 1984. godine dva puta je gubio od Henrija Tilmana koji je kasnije osvojio Olimpijske igre. Profesionalac je postao već sledeće godine, u martu, u toj godini imao je 15 borbi, ali je sve šokirao kada je posle svega 20 meseci među profesionalcima izazvao svetskog šampiona.

Prvih 19 borbi u karijeri dobio je nokautom, od prvih 28 nokautom je završio 26, od čega 16 u prvoj rundi. Na sličan način je stigao i do prve krune.

Tajson je smatrao da je nepobediv u ringu! Bio je ubeđen da je reinkarnacija Aleksandra Velikog.

Uspešno je branio tron devet puta, uključujući pobede nad Lerijom Holmsom i Frenkom Brunom, ali ga je 1990. iznenadio autsajder Baster Daglas, koji ga je nokautirao u destoj rundi.

Usledio je povratak na tron, osvojio je WBC i WBA titule 1996, ušavši tako u društvo Flojda Petersona, Muhameda Alija, Tima Viterspuna, Ivandera Holifilda i Džordža Formana kao jedini koji je uspeo da vrati titulu nakon što ju je izgubio.

Tajson je imao jako teško detinjstvo. Njegova majka Lorna Me bila je teški alkoholičar i često je spavala sa muškarcima sa kojima nije želela, samo da bi svojoj porodici osigurala krov nad glavom. Čovek za kojeg mu je rekla da je njegov biološki otac, bio je zapravo makro.

Pre nego što je napunio 13 godina završio je u popravnom domu zbog krađe. Tamo je i upoznao učitelja koji je u njemu video sportski potencijal.

Život ovog teškaša obeležili su brojni skandali. Pre nekoliko godina je objavio i kontroverznu autobiografiju "Neosporna istina" u kojoj je otvoreno pričao o problemima sa drogom, orgijama, zatvoru, bankrotu...

Velika prašina se podigla kada je otkrio da je slavnog glumca Breda Pita uhvatio sa suprugom Robin Givens u krevetu.

"Kada me je video potpuno je prebledeo. Jasno je moglo da se vidi da je na nekim drogama, i počeo je da me moli da ga ne udarim".

1992. godine Tajson je osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja mlade takmičarke na izboru za Mis, Dezri Vošington (18). Posle tri godine služenja kazne pušten je na slobodu. U svojoj autobiografiji je otkrio kako je pokušao da izbegne zatvor.

Naime, posetio je vračaru koja mu je rekla kako će na njega baciti čaroliju koja će ga spasti od zatvora ako u jednu posudu stavi 500 dolara, pomokri se na njih i ostavi ih ispod svog kreveta tri dana.

Novac je stizao sa svih strana, a sa njim i brojne zgodne i poznate devojke. Bio je sa Naomi Kembel, misicom Suzet Čarls, glumicom Robin Givens (godinu dana su bili u braku).

Međutim, raskalašan život mu je došao glave. Iako je za samo godinu dana nakon izlaska iz zatvora zaradio više od 65 miliona dolara, 1997. godine je bankrotirao, pa je morao da proda svoja 62 automobila.

Dve godine kasnije ponovo je završio u zatvoru zbog napada, a kada je izašao, bio je uveren da je prilikom seksa sa prostitutkama na Kubi „zaradio“ sidu. Na sreću, to se ispostavilo netačnim.

Jednoj striptizeti iz Feniksa je napravio i dete, a to je po njegovim rečima bila samo tačka na "i"...

Bio je žestok zavisnik od seksa, droge i alkohola i ceo život se borio sa tim.

Tajson danas živi sa kćerkom Milan i sinom Marokom i svojom trećom suprugom Kiki. Ima još petoro dece iz prethodnih brakova, a troje je diplomiralo na univerzitetima Njujork, Amerika i Dreksel.

"Moja deca su akademski građani, a njihov otac nije išao u školu ni jedan dan. Zamislite to", rekao je to Tajson sa ponosom.

PUŠIO OTROV OD ŽABE

Majk Tajson tvrdi da je doživeo pravo prosvetljenje u meksičkoj pustinji pušeći snažan psihodelični otrov od žabe!

"Nakon što sam to popušio, sve je eksplodiralo. Kad sam došao sebi, mozak mi je funkcionisao i mogao sa mda pričam, ali sam samo ponavljao: 'Sve sam s..bao'. Ubio sam nekadašnjeg sebe, ubio sam svoj ego i život mi se promenio iz temelja. Trebalo je samo 15 minuta, ali tajaće do kraja mog života. Bilo je to moje veliko buđenje. Moje nasilje, zavisnost o drogama, promiskuitet, seksualni ispadi, tuče na ulici, saobraćajke... Sada je to sve iza mene i rešio sam da postanem bolji čovek svoju porodicu i sebe. Ne želim da umrem kao čudovište, ne želim da me tako zapamte. Taj Majk je bio vrlo toksičan za sebe i svoje bližnje", kroz suze je za jednu američku TV pričao Tajson.