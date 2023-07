VELIKA DRAMA I POBEDA SRBIJE! Odbojkaši odigrali triler, posle pet setova pala Kuba

Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kubu u dramatičnom meču završenom u pet setova rezultatom 3:2 (19:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:11).

Naši reprezentativci sada imaju učinak od pet pobeda i isto toliko poraza i zauzimaju deveto mesto sa 13 bodova.

foto: volleyballworld.com

Srbiju sada čekaju mečevi protiv Francuske u petak, a dan kasnije protiv Bugarske.

Rival u borbi za osmo mesto koje vodi u četvrtfinale je reprezentacija Holandije koja ima identičan odnos pobeda i poraza, ali 17 bodova.

foto: volleyballworld.com

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 18 poena, Miran Kujundžić je zaslužan za 16, a Aleksandar Nedeljković za 12.

- Mislim da smo samo verovali do kraja i to nam je donelo pobedu danas. Kubanci su danas igrali jako dobro, ali su napravili neke greške, kao i mi. Mislio sam da smo jako dobro blokirali i da smo uradili odličan posao. Bilo je teško pobediti Kubance jer mogu da skaču tako visoko, ali mi smo verovali. Ovaj meč je bio prvi korak za nas da uđemo u finalni deo, ali imamo još dva meča do kraja - rekao je Luburić posle meča.

