SRPSKI TRKAČI JURE PUSTINJSKI PODVIG! Prelaze 500 KILOMETARA u SUROVIM uslovima koje retko ko MOŽE DA IZDRŽI!

Šest trkača iz Srbije sprema se da istrči možda i najtežu trku svog života u najsurovijim uslovima prirode.

Ovaj podvig dužine oko 500km, Biljana Cvijanović, Stefana Cerovina, Aleksa Jovanović, Milko Babić, Marko Vozab i Marko Tomić, potrudiće se da ostvare za samo 36 sati. Na svojoj strani imaju iskustvo i veliki broj pretrčanih kilometara, protiv sebe potpuno nepoznatu prirodu najsuvlje pustinje Atakama. Ovaj izazov deo je svetski popularne trke pod nazivom The Speed Project koja je zakazana za kraj novembra u Čileu, a naša ekipa je jedna od 16 odabranih iz celog sveta!

Kada je reč o putanji, trka kreće iz grada Ikike koji se nalazi na samoj obali Tihog okeana, tako da se može reći da će hrabra ekipa trkača iz Srbije imati lagan start, kreće praktično sa plaže, ali onda sledi brzi preokret. Čim se izađe iz grada i uputi prema unutrašnjosti pustinje, nadmorska visina dostići će oko 800 metara. Osim što će trkači morati da ulože dodatni napor pri trčanju uzbrdo, tu im na ruku neće ići ni temperatura, jer će varirati od oko 40 stepeni Celzijusa tokom dana, do 7 stepeni ispod 0 u toku noći. Kako budu napuštali peščane dine i izrazito suve pejzaže bez vegetacije i hlada, moraće da brinu o svojoj bezbednosti dok budu trčali uz magistralni put ka gradu Kalama koji je smešten u visoravni i služi kao važno trgovinsko i rudarsko središte za okolne rudnike bakra.

foto: FOTO: Nemanja Knežević

- Na putu od Kalame do cilja u San Pedru trčaćemo kroz takozvane Suve Ande. Možda i najveći izazov je upravo trčanje u tom predelu na nadmorskoj visini od 2200 do 3500m. Ovde će najveća opasnost za ekipu biti promena u gustini vazduha, imajući u vidu da visinska bolest nastupa najčešće na visinama većim od 2500m i da je UV zračenje značajno veće. Osim toga, tu su i nepoznati geografski predeli, činjenica da ćemo u ovih regiji biti u najtoplije doba drugog dana... Biće ovo jedno izazovno, ne samo trkačko, već i životno iskustvo i test - kaže Aleksa Jovanović, kapiten adidas Runners Belgrade i BURT trkačkih klubova.

The Speed Project je jedna od najzahtevnijih štafetnih trka svih vremena, a poznato je da pravila ne postoje, osim da je pobeda stići od starta do cilja za najkraće moguće vreme. Do sada je ovakva trka održana 10 puta, ali je ruta bila od Los Anđelesa do Las Vegasa. Ove godine, prvi put se ovakva trka održava u Čileu. Pored trkača, deo ekipe je i tim podrške koji je podjednako važan u ovom podvigu. Oni će obavljati logistički deo posla, upravljati pratećim vozilima, pripremati hranu, raditi na oporavku trkača i nositi se sa izazovima koji se budu našli pred celim timom kako bi takmičari bili fokusirani „samo“ na trčanje.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

03:00 TRKA JA TO MOGU OKUPILA 1.500 ŽENA NA ADI! Kompanija dm drogerie markt i Beogradski maraton napravile akciju za pamćenje