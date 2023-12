"OTVORE SE VRATA, TI SPUSTIŠ GAĆICE, GLEDAJU TE..." Hrvatska atletičarka "ZAPALILA" javnost: "Počne ujutru i traje SATIMA" (VIDEO)

Izjava hrvatske atletičarke Sandre Perković o doping kontrolama izazvala je veliku buru u javnosti.

Ona je, gostujući u jednoj emisiji "Večernjeg lista" do detalja otkrila proceduru vezanu za doping kontrole.

- Imamo doping kontrolu koja se događa u atletici specifično jer smo mi individualni sport. Jako je bitno da smo svi čisti, da nastupamo... Mene su prošle godine, ja to zovem prošle godine jer se sezona završila, testirali preko 60 puta! To znači da svaki četvrti ili peti dan dolaze kod tebe kući i uzmu ti urin ili više puta godišnje ti vade taj kao 'blood passport', vade ti krv i upoređuju da li se događaju nekakve fizičke promene u tvojoj krvi. I tako, to se konstantno događa - istakla je Sandra Perković u razgovoru sa Nevenom Ciganovićem za "Večernji list", pa dodala:

- Dođu ljudi do kuće i 'Dobar dan, dobar dan, Aleksandra...'. Otvore se vrata, ti spustiš gaćice. To je, na primer, zanimljivo. Svi moji prijatelji i porodica kažu 'Oni tebe gledaju dok mokriš?', ja kažem da. Oni te gledaju da ne bi podmetnuo. Tako to počne ujutru, a najveći je problem što su oni tu dok ti to ne obaviš. Na primer, najgore može biti posle takmičenja ako si otišao da se popi*aš i nakon toga te izvuku. Dođu i daju ti papire da si izvučen za doping kontrolu, odvedu te u tu sobi a ti si posle takmičenja sav oznojan, izbacio si već količinu urina koju si imao i čekaš sa njima tamo dva, tri sata. Ne smeš da im ideš iz vidokruga. I ne smeš mnogo vode da popiješ da se ne razredi mokraća. To je najružniji deo mog sporta.

Sandra Perković veoma je poznata u svetu atletike i osvojila je zlatne medalje u bacanju diska na iz Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016. godine.

Kurir sport / Večernji list / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta