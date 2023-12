PET NAJVEĆIH POBEDA SRBIJE U 2023. GODINI: Srebro na Mundobasketu, Novakovo PISANJE ISTORIJE, 16 medalja srpskih atletičara...

Godina za nama donela nam je puno radosti na sportskom planu. Bodrili smo, nervirali se i na kraju veselili posle uspeha naših sportista.

Pred vama je pet najvećih pobeda srpskih sportista u minuloj godini.

SRERBO KOŠARKAŠA NA MUNDOBASKETU

Košarkaška reprezentacija Srbije nije 10. septembra uspela da osvoji titulu šampiona sveta, pošto je u finalu Svetskog prvenstva u Manili izgubila od Nemačke sa 77:83. Uz odličje, Srbija je na šampionatu sveta obezbedila i učešće na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Orlovi su tada pokazali kako izgleda boriti se za svoj grb iz meča u meč, uprkos povredama i svim prognozama pre početka takmičenja.

foto: Dado Đilas

NOVAK, NOVAK I NOVAK

Nema sumnje da je godinu za nama na sportkim poljima obeležio najbolji teniser ikada - Novak Đoković. Pisao je Nole istoriju svetskog tenisa ogromnim slovima! Srbin je imao skoro i savršenu godinu, a osvojio je skoro sve važne turnire, osim Vimbldona i Dejvis kupa. Đoković je po osmi put u svojoj karijeri završio godinu na prvom mestu na ATP listi, takođe, on je istu završio i osmim trofejem na završnom Mastersu u Torinu, dok je titulama na Australijan openu, Rolan Garosu i US Openu došao i do 24. Grend slem trofeja.

foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

BISERI SRPSKE ATLETIKE

Naši sportisti su osvojili 16 medalja na najvećim svetskim takmičenjima istoriju srpske atletike ispisali velikim slovima. Kruna svega bile su četiri medalje na Evropskom prvenstvu u Minhenu – Ivana Vuleta je po sedmi put postala evropska šampionka u skoku udalj, Armin Sinančević je osvojio srebrnu medalju u bacanju kugle, Adriana Vilagoš odličje istog sjaja u bacanju koplja, a sedamnaestogodišnja Angelina Topić bronzu u skoku uvis.

foto: Starsport

SREBRO ODBOJKAŠICA

Odbojkašice Srbije nisu uspele da objedine titule svetskih i evropskih prvakinja, pošto su izgubile od Turske u izuzetno uzbudljivom i dramatičnom finalu Evropskog prvenstva u Belgiji. Ipak, i pored poraza Srpkinje su osvojile još jednu, devetu uzastopnu medalju u ovoj deceniji na velikim takmičenjima, po čemu su apsolutno najuspešnija reprezentacija.

foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia KRISTOF VAN ACCOM / Belga Press / Profimedia

PARTIZAN U TOP 8

Košarkaši Partizana su napravili ogroman uspeh, najveći u proteklih 13 godina, pošto su pobedom protiv Monaka uspeli da se plasiraju i u TOP 8 Evrolige! Crno-beli su se tako na spektakularan način i vratili u ovo takmičenje, gde ih nije bilo čak osam godina. Ove sezone imaju dobre šanse da ponove uspeh iz 2023. i ponovo se nađu među osam najboljih evropskih klubova. Do tada ima još dosta da se igra...

foto: Nenad Kostić

(Kurir sport)