NOVI CILJ – BARI U ITALIJI! Nema mira loznički ultramaratonac Aleksandar Kikanović

LOZNICA – Grad u kome se Crvena zvezda pre tri decenije popela na vrh Evrope i okitila titulom šampiona starog kontinenta novi je cilj lozničkog ultramaratonca i humanitarca Aleksandra Kikanovića. Prema njegovim rečima to će biti verovatno poslednji put da trči tako daleko, iz dana u dan, a trebaće mu da prevali nešto manje od 600 kilometara.

- Nameravam da trčim u junu od Loznice do Barija i time stavim tačku na moje humanitarne maratone koje traju po više od desetak dana. Biće to novi humanitarni maraton, pojedinosti još nisam utvrdio, ali ću najverovatnije trčati za neko dete iz Loznice kome je u tom trenutku pomoć najpotrebnija. Bari sam izabrao iz više razloga, osnovni je da je to grad u kome se nalaze mošti Svetog Nikole, a Nikoljdan je moja krsna slava, drugi je što je tamo Zvezda uzela tadašnji Kup šampiona, a to je klub za koji oduvek navijam – kaže Kikanović koji je do sada prevalio više od šest hiljada kilometara trčeći uglavnom u humanitarne svrhe za pomoć u lečenju nekog deteta.

Mada je ozbiljno zahladnelo on ne miruje i već je počeo polako da se priprema i hvata zalet za novi podvig, iako ga do njega deli još dosta vremena. Pošto se zaposlio treninge usklađuje prema smenama, ali već zna kako da tempira formu i bude najspremniji pred daleki put. Početkom godine namerava ponovo da ode u Manastir Hilandar odakle je ove dobio blagoslov uoči humanitarnog maratona do Sofije u Bugarskoj, kada je prešao oko 560 kilometara. Kako kaže, rečeno mu je da kad god trči da bi nekome pomogao treba samo o tome da obavesti Hilandar i imaće njihovu podršku.

- To mi mnogo znači, daje mi volje i snage da istrajem u onome što radim. Takva podrška je ne samo velika čast već i potvrda da radim prave stvari i da sam na ispravnom putu – kaže Kikanović.

U njegovim dosadašnjim maratonima je, kako kaže ovaj Lozničanin, u humanitarne svrhe prikupljeno više od 140.000 evra.

