LJUDINA! VELIKO BRAVO ZA OVOG ČOVEKA! Loznički ultramaratonac prešao pola puta do Sofije - žuljevi i sparina mu NE MOGU ništa!

Aleksandar Kikanović, loznički ultramaratonac i humanitarac, stigao je danas u Boljevac odakle sutra nastavlja dalje ka Knjaževcu, hitajući ka Sofiji u koju treba da stigne 16. juna.

Novi humani ultramaraton trči za trogodišnjeg Kostu Leševića, koga podržava humanitarna fondacija ‘’Budi human’’, a počeo ga je 28. maja iz Krupnja i do sada prešao više od pola puta, od ukupno 563 prevalio 322 kilometra.

foto: Privatna arhiva

- Zadovoljan sam kao napredujem, uprkos nestabilnom vremenu imao sam sreću da me ‘’promaši’’ svaka kiša koja obično stigne kad istrčim planiranu deonicu. Međutim, velike padavine krive su za ispravanje pa nije lako trčati po ovolikoj sparini. Uspeo sam da ‘’zaradim’’ i žulj, ali sam ga sredio i idem dalje. Trčanje ide po planu, gde god stignem sačekaju me ili neko iz tamošnjeg sportskog saveza ili čelnici toga mesta. Tu je i podrška maratonaca koji mi se pridružuju da istrčimo deo puta. Mnogo mi znači što mogu da razmišljam samo o trčanju, jer mi je u svakom mestu obezbeđeno prenoćište i ostalo šta treba. Primam mnogo poruka podrške i potvrde da su ljudi uplatili novac za malog Kostu, kontaktiraju me čak i iz inostranstva i raspituju se kako da mu pomognu, što me posebno raduje. Nadam se da će toga biti sve više u narednih osam dana i da ćemo svi zajedno koliko-toliko pomoći Kosti – rekao je danas Kikanović za Kurir posle završene još jedne istrčane maratonske deonice.

foto: Privatna arhiva

Osim Opštine Krupanj, u kojoj je promoter sporta, na ovom putu ima podršku i blagoslov Manastira Hilandara što mu, kaže, daje dodatnu snagu da istraje. Podsetimo, Kosti je, prema podacima fondacije ‘’Budi human’’, na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ‘’Dr Vukan Čupić“ dijagnostikovana atrofija malog mozga i redukcija volumena supratentorijalne bele mase.

Zbog toga je dečaku potrebno 27,6 miliona dinara za dijagnostiku i lečenje, fizikalne terapije, rehabilitacije u zemlji i inostanstvu, razne tretmane i vežbe, hipoterapije, specijalističke preglede, ortopedska pomagala, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja. Do sada je prikupljeno oko 30 odsto novca.

foto: Privatna arhiva

Inače, u poslednjih nekoliko godina Kikanović je u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, pretrčao oko pet hiljada kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra. Nada se da njegovo trčanje podstaći ljude da SMS poruku 1331, vrednu samo 200 dinara, pošalju na 3030 i pomognu Kosti.

Kurir sport / T. Ilić