KAKAV DIVLJAK! VATERPOLISTA SAD UDARIO JAKŠIĆA PESNICOM U GLAVU! Sudija doneo NAJSUROVIJU odluku ikada, ovo se desilo PRVI PUT!

Vaterpolo reprezentacija Srbije je pobedom protiv Sjedinjenih Američkih Država obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva i vizu za Olimpijske igre u Parizu!

Delfini su Amerikance pobedili rezultatom 14:12 (2:3, 3:4, 6:1, 3:4) nakon velikog preokreta i neverovatne situacije u trećoj četvrtini.

Na današnjem meču viđen je i jedan brutalan start od strane vaterpolista SAD. Naime, Ben Halok je ispod vode davio a potom i pesnicom udario Nikolu Jakšića.

Nakon gledanja snimka sudije su pokazale crveni karton Halopu zbog grubog prekršaja, a naš tim je dobio peterac i igrača više do kraja četvrtine, odnosno u naredna četiri minuta.

Sudija Jorgos Stavridis je na današnjem meču prvi put u istoriji isključio igrača zbog udaranja ispod nivoa vode.

Delfini su to iskoristili, postigli su ukupno pet golova zaredom i tako stigli do ozbiljne prednosti (11:8), a to je rezultat kojim su vaterpolisti dve reprezentacije ušli u poslednju četvrtinu.

Kurir sport