ZNAMO ŠTA SU CRNOGORCI PRIČALI, ISKORISTILI SMO TO! Najavili potop Srbije, pa doživeli težak debakl! Golman "delfina" ih UGASIO

Radoslav Filipović, sjajni golman vaterpolo reprezentacije Srbije, otkrio je da su on i saigrači iz nacionalnog tima kao motivaciju za utakmicu protiv Crne Gore koristili izjave protivničkih vaterpolista.

Srbija je u drugom kolu grupe C na Svetskom prvenstvu u Dohi razbila reprezentaciju komšija i došla do ubedljive pobede, a Filipović poručuje da je ta utakmica bila najbolja njegove generacije.

- Ovakvom izdanju doprinela je potpuna koncentracija od prvog do poslednjeg igrača u ekipi, ali i fantastična priprema utakmica, koja je trajala bukvalno 20 dana. Presudilo je i to što nismo padali ni u jednom trenutku, gazili smo svom snagom od prvog do poslednjeg minuta, kako u napadu, tako i u odbrani. Sigurno najbolja utakmica ove generacije - rekao je golman Srbije za "B92".

Vaterpolisti Crne Gore su pre okršaja poručili da je "Srbija individualno jaka, ali da imaju realne i dobre šanse", kao i to da "Srbija ne bi trebalo da parira njihovom ritmu ako sve bude kako treba". A, izgleda da nije ništa bilo kako treba.

O bombastičnim najavama protivnika je govorio i naš golman.

- Ispratili smo izjave Crnogoraca pred utakmicu. Mogu samo da kažem da nam je to dalo još veću motivaciju za onakav meč, da odigramo do kraja i kada je bilo sigurno da ćemo pobediti. Želeli smo da odigramo do kraja baš zbog takvih izjava. Sigurno da je to mnogo uticalo na nas u pozitivnom smislu.

Delfini će u petak završiti grupnu fazu utakmicom protiv SAD.

- Moramo da ostanemo fokusirani za utakmicu sa Amerikom i da obezbedimo direktno prolaz među osam najboljih kao prvi u grupi, da ne igramo osminu finala, ali da uzmemo vizu za Pariz. Imamo vremena za oporavak i adekvatnu pripremu utakmice, mogu slobodno da najavim da nas očekuje još jedan sjajan meč. Takođe težak, ali ako budemo pružili partiju kao protiv Crne Gore, mislim da se pitanje pobednika ne postavlja. Daćemo sve od sebe da tako bude - zaključio je Radoslav Filipović.

