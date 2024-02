PORAZ OD HRVATA BOLI, ALI NE TREBA OČAJAVATI: Šta Nikola Rađen kaže o selektoru Stevanoviću i srpskim vaterpolistima?!

Vaterpolo reprezentacija Srbije podbacila je na dva velika takmičenja u svega mesec dana. Na Evropskom prvenstvu u januaru i Svetskom šampionatu u februaru Delfini su takmičenje završili bez medalje, u četvrtfinalu.

foto: VSS Marcel ter Bals

Srbija je na SP u Kataru ispala posle velike drame od Hrvatske (13:15) i tako razočarala naciju. Nikola Rađen (39) bio je deo slavne generacije srpske reprezentacije od 2008. do 2015. godine, osvajao je brojna odličja na velikim takmičenjima.

- Pre svega treba istaći činjenicu da pre početka SP nismo bili bez vize za Olimpijske igre u Parizu. Mislim da je prvi cilj izabranika Uroša Stevanovića ispunjen, što je važna stvar. Siguran sam da je bio veliki pritisak na momcima i VSS zbog toga. U suprotnom bilo bi neprijatno da se najtrofejniji sport ne nađe na najvećoj svetskoj smotri kakve su Olimpijske igre - rekao je Nikola Rađen za Kurir i nastavio:

- Što se tiče rezultata i poraza od Hrvata jeste neoprijatno. Jesmo mi veliki rivali sa njima, ali momci su u tom meču dali sve od sebe. Nažalost, nisu uspeli da uđu u polufinale. Video sam pomak u odnosu na prethodno SP gde smo bili četvrti i ranije EP od pre mesec dana.. Mislim da je igra bila bolja.

foto: Kurir televizija

Nikola Rađen pružio je punu podršku Urošu Stevanoviću, iako je mladi vaterpolo stručnjak na svoja prva dva velika takmičenja ostao bez mogućnosti da se bori za medalju.

- Selektor Stevanović znao je šta radi u smisli same igre naše reprezentacije. Ne treba zaboraviti impresivne pobede protiv Crne Gore i SAD, koje su donele zasluženi plasman na Olimpijske igre.

foto: VSS Marcel ter Bals

Nikola Rađen primećuje jednu stvar koja bi po njemu mogla da utiče na buduće rezultate srpskih vaterpolista.

- Ne treba očajavati. Posle EP u Hrvatskoj, gde su momci bili zajedno i do ovog SP, videlo se da im prija zajedničko vreme. To je dobra stvar, da budu zajedno što više. To ide u korist ekipe. Porazi i pobede su sastavni deo nove generacije koju predvodi Uroš Stevanović. Siguran sam da će biti pravi na Olimpijskim igrama i da će otići korak dalje. Mi smo olimpijski šampion i branimo zlato u Parizu - istakao je Nikola Rađen, a na naše pitanje o izostanku Marka Radulovića je kratko odgovorio:

- To je na selektoru da objasni. Izabrao najboljih 15 u tom trenutku. Treba imati poverenje u selektora i ne treba on da objašnjava svoje odluke.

