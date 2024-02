SRBIN U BORBI ZA 300.000 EVRA! BIĆE POTREBNO MNOGO KRVI I ZNOJA ZA NAGRADU: Predrag Bogdanović spreman za fajt u OKTAGONU

Srbin Predrag Bogdanović najavio je pohod na titulu u Oktagon MMA organizaciji. Student prava iz Novog Sada spreman je za veliku borbu.

U subotu u Ostravi u Poljskoj počinje "Gamechanger" turnir u lakoj kategoriji na kojem učestvuje 16 najboljih boraca. Prošle godine Srbin Bojan Veličković na impresivan način osvojio je prvo izdanje turnira u velter kategoriji. Ove godine nisku uspeha za Srbiju pokušaće da nastavi Predrag Bogdanović, ali u lakoj kategoriji. Nagrada za pobednika iznosi 300.000 evra, kao i prošle godine.

Neće Predragu Bogdanoviću biti nimalo lako. Konkurencija je surova, a u prvom kolu 26-ogodišnjeg Srbina čeka potencijalna ‘‘nagazna mina‘‘ ovog turnira. Reč je o nemačkom borcu koji se rodio u Namibiji i koji se zove Hafeni Nafuka (20). On ima skor od osam borbi u MMA, bez poraza. Njegovi roditelji su kao izbeglice došli iz Afrike u Nemačku, a on je i MMA debitovao sa 18 godina.

Predrag Bogdanović najveći je srpski talenat u MMA, sa skorom od 15 pobeda i samo jednim porazom, od Brazilca Vila Bruksa u Novom Sadu prošle godine. Prvak je SBC u lakoj kategoriji. Krajem 2023. Srbin je porazio Bahtijara Arzumanova i dobio pozivnicu za Oktagonov turnir. Da bi ponovio uspeh zemljaka Bojana Veličkovića potrebne su mu četiri uzastopne pobede.

- Želim da pobede Srba napravim tradicijom i nadam se da ću svoju državu učiniti ponosnom - istakao je Bogdanović u Oktagonovoj najavi.

Radi se o mirnom momku iz Novog Sada koji je karijeru gradio bez skandala i agresivnog sučeljavanja sa rivalima. Miran momak, prava vojvođanska, ravničarska duša.

- Bio sam stidljivo dete tokom odrastanja, ali samopouzdanje sam kada sam počeo da treniram džiju-džicu. Znao sam da je borba moj poziv, ovo je najbolji sport na svetu - otkrio je Bogdanović i nastavio:

- Mnogo mi znači što predstavljam Srbiju. Patriota sam i volim svoju državu. Naježim se znajući da moja zemlja stoji iza mene. Činjenica da je Bojan već osvojio ovaj turnir zapravo mi stvara malo više pritiska, jer bilo bi ekstremno impresivno ako bi Srbin ovaj turnir osvojio dvaput zaredom.

Veliki broj kvalitetnih boraca nada se nagradi od 300.000 evra. Favoriti su Losen Keita, Danijel Tores, Makvan Amirkani, Mohamed Mačajev... Predrag Bogdanović svestan je šta ga čeka protiv Hafenija Nafuke u subotu.

- Ne želim lake mečeve, želim samo teške. Hoću da postanem najveći i da me pamte kao jednog od najvećih svih vremena. To je težak put, ali stvarno se nadam da ću biti jedan od najboljih svih vremena. Srpska nacija je jedna borbena nacija. Nadam se da će me svi podržati - objasnio je Bogdanović uoči svog debija u Oktagon MMA organizaciji.

