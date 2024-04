RONI O'SALIVEN ŽELI DA UŽIVA U SNUKERU: Mogao bih da imam još jednu ovakvu godinu

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O'Saliven rekao je da će narednih godinu dana naporno raditi na svojoj igri kako bi nastavio karijeru na vrhunskom nivou.

O'Saliven ima jednu od najboljih sezona u karijeri, ali je nezadovoljan svojom igrom. Ponovo je počeo da radi sa sportskim psihijatrom Stivom Pitersom, koji će biti uz njega na predstojećem Svetskom prvenstvu i u narednih 12 meseci.

"Stiv će mnogo biti tu. Rekao sam mu, kad god uspe, to bi bilo sjajno. Često smo razgovarali telefonom u poslednje vreme", rekao je O'Saliven za Jurosport.

O'Saliven ove sezone ne igra na svakom takmičenju, a osvojio je pet turnira - Masters u Šangaju, Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva, Masters, Svetski Gran pri i Svetski masters u Rijadu.

Svetsko prvenstvo u Šefildu, najvažnije takmičenje u snukeru, održaće se od 20. aprila do 6. maja.

"Dao sam sebi godinu dana do kraja narednog Svetskog prvenstva da radim sa Stivom i nadam se da ću se vratiti tamo gde osećam da je prihvatljivo. Mogao bih da imam još jednu ovakvu godinu, posvetiću se tome da igram kako sam igrao, borbama i kako to svi volimo da zovemo - trzavicama. Ne smatram to snukerom već kasapljenjem kugli. Svako ima svoje probleme, ali to meni nije zabavno", rekao je 48-godišnji snukeraš.

"Imam dve opcije. Kao što je Stiv rekao, možete da naučite da živite s tim. Možete da naučite da živite sa bilo čim i da budete srećni ili da izaberete da budete jadni. Zadatak koji ću morati da postavim sebi je da, ako ne mogu da postavim igru na pravo mesto, a zaista ne želim da prestanem, onda moram da prihvatim to, da naučim da živim s tim. Ali ako ne mogu, onda 18 meseci, dve godine, da igram egzibicije, da vidim sve navijače, prođem sve to i na kraju ostavim štap. Imao bih 51, 52 godine. Ništa strašno", dodao je on.

O'Saliven će na Krusiblu igrati za rekordnu osmu titulu svetskog šampiona, a ima i osam trofeja na Mastersu i osam na Otvorenom prvenstvu Ujedinjenog Kraljevstva, što su turniri iz triple krune, najvažniji u snukeru.

"Povući ću se samo ako smatram da ne igram dovoljno dobro dovoljno dugo, što već dugo traje. To je očigledno nešto što me uznemirava dovoljno da razmišljam o tome i da kažem da ne želim da nastavim to da radim, ali kao što sam rekao, ako budem naučio da živim s tim", dodao je jedan od najboljih igrača svih vremena.

On je rekao da ima mnogo razloga da nastavi karijeru, ne zbog trofeja, već zbog putovanja i ljudi koje upoznaje i sa kojima radi, sa sponzorima.

"Ne moram da osvajam trofeje, samo volim da putujem. Bilo bi teško napustiti egzibicije, mesta na koje putujem. Zbog toga ne želim da odustanem. Ali morate da uživate igrajući, a ovo je bila teška godina. Ako mogu da se vratim tome da uživam u igri, onda ću biti najsrećniji čovek na svetu", naveo je O'Saliven.

Uprkos nezadovoljstvu igrom, O'Saliven je rekao da je zadovoljan mentalnim pristupom.

"Mislim da sam bio mentalno vrlo jak da nastavim. Ali osvojio sam pet turnira, stigao do finala i ne uživam u tome. Želim da pobeđujem i da uživam u tome. Zbog toga sam rekao Stivu: 'Hajde, moram ovo da rešim'", dodao je on.

Britanski snukeraš ocenio je da ovogodišnji turnir nije poslednja šansa za osvajanje osme titule na Svetskom prvenstvu.

"Mislim da ima mnogo prilika za osvajanje Svetskog prvenstva. Stvar je u tome što ne uživam. Ako uživam kada igram snuker, osećam da je moj um mlad za tim stolom. Razmišljam kao mladić, pa godine nisu važne. Okretan sam i sve dok nastavim da se osećam mlado kada sam na takmičenjima, onda nije važno da li imam 60 godina, ako osećam da i dalje dobro igram. Učinim da protivnik izgleda tromo i pomislim: 'Kul, i dalje ovo mogu' ", rekao je O'Saliven.

On i Stiven Hendri su rekorderi sa po sedam titula. Hendri je osvajao titule od 1990. do 1999. godine, a O'Saliven je bio svetski šampion 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020. i 2022. godine.

