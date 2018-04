AMERIKANCI IZNERVIRALI NADALA: Novak i ja odigramo 56 udaraca i onda imam 25 sekundi...

Nadal je jedan od tenisera koji prednjače u prekoračenju vremena od 25 sekundi za pripremu pred servis.

"Za mene, to svakako nije idealna stvar, ali ukoliko je to pravac i želja ljudi koji vode naš sport, ne preostaje mi ništa drugo nego da prihvatim promenu i igram. Zato sam i ovde, da prihvatim pravila. Po njih, pozitivna stvar u celoj priči verovatno jeste činjenica da će moći da kontrolišu vreme između poena, ali ja nisam sagalsan sa tim. Iz mog iskustva, kada ste na terenu, publika postaje sve emotivnija i strastvenija kada igrate dobre poene", rekao je Španac dodavši:



"Ne znam, meni je to potpuno logično. Ne možete očekivati dobar poen pošto Novak i ja odigramo, recimo, 56 udaraca prethodno, a onda imamo 25 sekundi do sledećeg. Možda je ovakva odluka dobra poslovno, kako bi se publika dodatno ukuljučila, ali ja na sve to gledam dosta negativno", zaključio je Rafa.

Kurir sport, foto: Reuter

Kurir

Autor: Kurir