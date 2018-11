FURIOZNIH PET MESECI NOVAKA ĐOKOVIĆA: Najbolji teniser sveta podvukao crtu! Evo kako je u 2018. godini stigao od dna do vrha (VIDEO)

Đoković je pao čak na 22. mesto ATP liste, da bi u drugoj polovini godine, za pet meseci, izdominirao i vratio se na vrh. Sreću mu ne kvare ni porazi u poslednja dva finala, od Karena Hačanova u Parizu i Aleksandra Zvereva u Londonu.

"Fantastična godina", počinje Đoković priču, a onda se vraća na period kada mu ništa nije išlo kako treba:

"Čak i kada sam bio daleko od svog najboljeg tenisa, u Indijan Velsu i Majamiju, znao sam da mi je potrebno vreme. Verovao sam u proces, zaista".

Dodaje da je sa svojim timom, na čelu sa Marjanom Vajdom, napravio dugoročnu strategiju.

"Imali smo ciljeve. Kao što sam već rekao, US open je bio cilj. Plan je bio da tada budem u najboljoj formi. Ali, ona se vratila mnogo ranije, već na travi".

Novakov uspon u 2018. počeo je dolaskom do finala Kvinsa, u kome je izgubio od Marina Čilića, a onda je osvojio Vimbldon, Sinsinati, US open i Šangaj, da bi do završnih predstava stigao i u Parizu i Londonu.

"Definitivno igram mnogo bolje. Napredak je veliki u svakom smislu, u osećaju koji imam dok odlazim na meč, onom koji me obuzima na terenu... Nivo samopouzdanja u igri i osećaj komfora na terenu su značajno porasli", zaključio je Novak Đoković.

