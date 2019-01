PORAZ NA STARTU: Dimitrov prejak za Tipsarevića

Bolji od Janka bio je bugarski teniser Grigor Dimitrov 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Trenutno 21. igrač sveta bio je u ovom momentu prejak protivnik za Tipsarevića koji se nedavno vratio na teren posle ozbiljnih problema sa povredama.

Janko je bio odličan na startu, uspeo je da napravi jedan brejk i osvoji prvi set 6:4. Međutim, Bugarin je u nastavku meča došao do preokreta. Brzo je Dimitrov stekao prednost od 3:0 na početku drugog seta i rutinski je sačuvao za izjedančenje 3:6. U trećem setu Dimitrov je ekspresno došao do 4:0, a Janko je do kraja uspeo da osvoji samo jedan gem. U četvrtom setu Tipsarević se dobro držao sve do desetog gema, kada mu je Dimitrov oduzeo servis za konačnih 6:4 i plasman u narednu rundu.

Dimitrov će u narednom kolu igrati protivm Pabla Kuevasa, koji je bio bolji od našeg Dušana Lajovića.

