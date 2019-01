PIJAN JE ODBIO SERENU VILIJAMS, A SADA JE OVAJ SRBIN STVORIO NOVU TENISKU ZVEZDU: Saša radi sve što može da bi mi svaki dan bio zabavan i uzbudljiv

Da se ne radi o slučajnom uzletu jedne tinejdžerke potvrdila je na ovogodišnjem Australijan openu na kome će igrati za titulu.

Osaka je poslednjih meseci napravila pravi bum u teniskom svetu, a taj meteorski uspon je počeo onog trenutka kada je započela saradnju sa 34-godišnjim srpskim trenerom Aleksandrom Sašom Bajinom. Saradnja traje od novembra 2017. godine. Japanka je 2018. godinu započela na 68. mestu WTA liste, a trenutno je na 4. mestu i sigurno je očekuje napredak posle turnira u Melburnu.

Saša Bajin je u teniskom svetu poznat po radu sa Serenom Vilijams. Sa Amerikankom je sarađivao punih osam godina i za to vreme je Serena osvojila 47 pehara, uključujući 11 Grend slem titula.

Srpski stručnjak, rodom iz Aranđelovca, zanimljivo, prvo je odbio ponudu najbolje teniserke svih vremena za saradnju. Razlog - bio je pijan. Serena je bila u Minhenu i trebala je sparting partnera.

"Zašto? Bio sam u izlasku, bio sam pijan! Ali, moj prijatelj Jovan Savić nazvao me ponovo sat vremena kasnije. Tada sam se već bio otreznio i prihvatio sam", otkrio je u jednom intervjuu Bajin.

Bajin je Vilijamsovoj bio više od trenera. Bio je i kuvar, savetnik, psiholog, pratilac na raznim događajima...

"Zna više o meni od mojih roditelja", rekla je jednom Serena o Saši.

Neki su čak pisali da je "zgodni Srbin" i ljubavnik Serene Vilijams, čak i otac njezinog deteta u 2014. kad je predavala mečeve zbog vrtoglavice i mučnine (sumnjalo se da je trudna), ali oni su vezu demantovali.

Između rada sa Serenom i Osakom, sarađivao je sa Karolinom Voznijacki i Viktorijom Azarenko. Japanku je upoznao na Rolan Garosu 2017. godine.

"Bila sam malo negativna ranije, a od kako radim sa Sašom, osećam više optimizma. On radi sve što može da bi mi svaki dan bio zabavan i uzbudljiv. Za nekoga poput mene, ko je pomalo dosadan, to je stvarno dobro. Ja se neprekidno borim sa sobom i on je neka vrsta mirotvorca koji to menja", rekla je Osaka o slavnom Srbinu.

Aleksandar Saša Bajin, koji živi u Minhenu, bavio se tenisom, ali je rano prekinuo karijeru, u kojoj nije ostvario zapaženije rezultate. Ostaje upisano da mu je najbolji renking u karijeri 1.149 mesto na ATP listi 2007. godine. Sve ono što nije uspeo kao igrač nadoknadio je kao trener.

Sada sa Naomi Osakom piše nove stranice istorije.

