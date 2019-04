NE, TO NISU LOPTICE U DŽEPU! Mekinro otkrio ko je NAJOBDARENIJI u belom sportu! Vladao je tenisom, EVO I ZAŠTO! (FOTO)

Mekinro, jedan od najvećih tenisera svih vremena, ujedno i jedan od najvećih ekscentrika belog sporta, je prilikom gostovanja u jednoj emisiji na amerčkoj televiziji pričao o raznim temama vezanim za tenis, a onda se dohvatio i one najkontroverznije, ponosa kod muškaraca.

- Boli me to što ovo moram da kažem jer je on bio jedan od mojih najvećih rivala. Moj odgovor je Ivan Lendl - kazao je Mekinro.

Džonu nije bilo drago što je tu činjenicu otkrio uživo u programu.

- Deprimira me činjenica da sam to morao da otkrijem u emisiji uživo - dodao je Amerikanac.

Da Mekinro priča istinu dokaz su i ove slike Lendla iz igračkih dana. Pogledajte i presudite sami.

