NOVAK NE VERUJE U SLUČAJNOSTI: Dva požara u isto vreme u dve svetinje!? Previše koincidencije? Đoković MISTERIOZAN na konfereciji u Monte Karlu! CRV SUMNJE izjeda Srbina! (VIDEO)

Đoković će se u trećem kolu u četvrtak sastati sa boljim iz duela između Argentinca Švarcmana i Amerikanca Frica.

Duel između Novaka i Filipa bio je jedan od najčudnijih u njihovim karijerama. Jeste da je šljaka u Monte Karlu izuzetno spora, ali krajem drugog i početkom trećeg seta "vezali" su osam brejkova!

Pored toga što nije igrao na svom nivou, Đoković je pokazivao jaku nervozu. Posle jednog od pretrpljenih brejkova je žestoko izudarao reket o šljaku nanevši mu višestruke lomove, a i ulazio je u raspravu sa publikom, preciznije sa jednim gledaocem koji mu je smetao prilikom servisa.

Baš kao i meč i konferencija posle istog je bila nikada čudnija. Novak je pričao o samom meču, ali i jednom od glavnih događaja ovih dana, požaru na katedrali Notr Dam.

- Pozitivno je to što sam se borio i trudio se da održim servis, na momente sam ga gubio, čini mi se u četvrtom gemu drugog seta. Nisam neko veliki server, ali je to bilo mnogo, imao sam uspone i padove, osećao se malo "zarđalo", ali je bio meč nakon mesec dana i čini mi se da sam bio malo agresivniji, a njemu odajem priznanje za partiju. Ako želim da idem dalje svakako moram da popravim igru - rekao je Novak.

Ističe da je dobro što je toliko vremena proveo na terenu jer mora da se navikne za fizički zahtevnu podlogu.

- U neku ruku je dobro što sam bio dva i po sata na terenu, taktički je podloga zahtevna, treba vam više spina, bekhend je drugačiji, postoje stvari na koje morate da se naviknete na šljaci, teški uslovi... Mislim da sam imao sve ovog puta u meču, ali pozitivno je što sam imao dosta igre.

Njegov uticaj u političkom svetu tenisa je sve veći, predsednik je Saveta ATP igrača, a nedavno je i Janko Tipsarević komentarisao čitavu situaciju i otkrio koliko se Đoković žrtvuje.

- Janko mi je jedan od najbližih prijatelja, on uvek ide napred, drago mi je da je ponovo tu, brine se za mene u tom političkom segmentu, pogotovo kada se radi o energiji i onome što je najvažnije u mom životu. Razlog što sam ušao je to što sam osetio da igrači žele da budem tu, svi u Savezu nemamo kompenzaciju nikakvu, volontiramo, i postali smo aktivniji nego ikada ranije. Treba malo više vremena, ali shvatamo da je ovo bitno vreme za tenis, dosta promena, pravila, događaja, tranzicija turnira i sve što se dešava, sve je to veoma ozbiljno. Jedan sam samo od 10 igrača, jesam predsednik, ali sam i u 50 posto struktrure, tako da ne mogu samostalno da donosim odluke, to sigurno.

"Koliko vas je uznemirila situacija o Notr Damu?", bilo je pitanje novinara.

- Video sam to pre neki dan, ni sa kim nisam pričao o tome osim sa timom. To je jedan od najiskonskijih kulturnih i religioznih građevina u Evropi, šokantno je... Video sam da je u isto vreme u Jerusalimu džamija takođe gorela, pa ako ima ikakve veze između ta dva događaja ili nešto, jednostavno je tužno videti da takve građevine dožive tako nešto. Želim sve najbolje Francuzima i znam da će se Notr Dam podići opet - rekao je Novak.

O eventualnim promenama grend slemova, odnosno lokacijama istih, naveo je da je u životu sve moguće.

- Vidite, sve je u životu moguće a ono što sam naučio jeste to da su grend slemovi najveći turniri u ovo sportu preko 100 godina. Mora da se poštuje tradicija i sve ali u isto vreme i da se napravi balans sa evolucijom u sportu - zaključio je Đoković.

Novak će u narednom, trećem kolu, igrati protiv boljeg iz duela Tejlor Fric - Dijego Švarcman.

Podsetimo, u skoro isto vreme kada je gorela poznata katedrala u Parizu, izbio je i požar u jednoj od najpoznatijih džamija na svetu u Jerusalimu. Deluje da Novak ne veruje u slučajnost i da se kod njega pojavio neki crv sumnje vezan za istovremenu nesreću u dve ovako velike svetinje na dva kraja starog kontinenta. Na šta tačno Novak sumnja, nije nam baš najjasnije.

