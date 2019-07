INTERNET EKSPLODIRAO ZBOG ĐOKOVIĆA: Konačno otkriveno zašto Novak jede travu na Vimbldonu! Nećete verovati šta je u pitanju (VIDEO)

Novak Đoković ima tradiciju, kad god osvoji Vimbldon, on pojede malo trave sa Centralnog terena posle pobede u finalu.

Od tog rituala ni danas nije odustao. Kada je savladao Rodžera Federera, otkinuo je malo trave i sažvakao...

Po završetku današnjeg petosatnog spektakla u "Sveengleskom klubu", internetom su počele da kruže različite šale na račun finalista.

Svakako najoriginalnija, koja je zapalila društvene mreže, je odgovor na pitanje zašto Novak jede travu.

Zato što je GOAT!

To je igra reči na engleskom jeziku, na kome "goat" istovremeno znači "koza", ali i "GREATEST OF ALL TIME", odnosno "najveći svih vremena", što je uobičajena skraćenica u svetu sporta.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: AP)

Kurir