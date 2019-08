NEĆE SPECIJALNU POZIVNICU: Endi Marej ne igra singl na US openu

Marej je prvi put još od januara i meča na Australijan Openu odigrao jedan singl meč. U Sinsinatiju je na startu poražen od Rišara Gaskea, 6:4, 6:4.

Britancu je isticalo vreme da odluči da li će zatražiti vajld kartu za učešće na poslednjem Grend slem turniru sezone i morao je da prelomi.

On je rekao da nije osećao bol tokom meča sa Gaskeom, tako da je barem što se tiče zdravstvene strane sve u najboljem redu.

"Nadali smo se da ću biti u prilici da zatražim vajld kartu. Hteo sam da vidim kako izgleda opet igrati u singlu, pre nego što je zatražim, ali ipak sam zajedno sa članovima tima odliučio da je ne zatražim. Nisam hteo da to uradim tokom dana, jer jednostavno nisam znao kako ću se osećati posle meča sa Gaskeom. Hteo sam da budem korektan prema sebi, da pokušam da odigram nekoliko mečeva pre nego što donesem tako važnu odluku", kaže Marej .

On je najavio mogućnost da u singlu igra na turniru u Vinston Salemu, ali na US Openu će igrati samo u dublu i u miksu.

"Da sam uzeo vajld kartu i onda odlučio da ne igram, bila bi gomila pitanja o mom kuku, da li je sve u redu, u čemu je problem i slično. Čak i pored toga što je protiv Gaskea sve bilo u redu fizički, osetio sam da su mi noge teške pred kraj meča, a to je nešto što se neće promeniti barem još nekoliko nedelja".

Svestan je da povratak u nekadašnju formu neće ići tako glatko.

"Nisam igrao singl sedam meseci. Čak i pre toga jedva da sam igrao. Nisam

igrao mnogo toga u poslednjih 18 meseci. Biće potrebno vremena, nisam čak ni trenirao mnogo sve do pre nekoliko nedelja. Treba vremena, nemoguće je vratiti se u formu za nedelju dana i na jednom turniru. Bio je dug proces doći do ove tačke, ali da bih došao do one forme u kojoj želim da budem, trebaće mnogo vremena i mnogo napornog rada", zaključio je Marej.

