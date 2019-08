LEGENDARNI TENISER ROJ EMERSON ODUŠEVIO SVE NOVAKOVE NAVIJAČE: Đoković može da bude najbolji svih vremena! (VIDEO)

Trenutno je u Gštadu, u Švajcarskoj, gde vodi računa o teniserima u jednom uglednom kampu, rame uz rame sa legendom belog sporta, Rojom Emersonom, osvajačem 12 grend slem titula u singlu i 16 u dublu, bivšim rekorderom po broju titula na Australijan openu (6), koga je sa te pozicije pomerio naš Đoković ove sezone, kada je po sedmi put podigao trofej u Melburnu. Emerson, vlasnik čak 110 ATP titula u singlu, osam Dejvis kup pehara i brojnih drugih priznanja, zajedno sa Bošnjakovićem pažljivo prati i mečeve na US openu, koje u Srbiji ekskluzivno prenosi "Eurosport".

Upravo je zahvaljujući Bošnjakoviću, Emerson je za naše medije ispričao svoje utiske o Novaku i prognozirao ishod Otvorenog prvenstva Amerike.

- Teško je predvideti rezultate, ali za titulu će igrati Novak Đoković, Federer, ili Nadal. To su trojica najboljih tenisera, posebno na grend slemovima, a u igri na pet setova oni najbolje odigraju poene i to je nešto što ih izdvaja. Mislim da će Đoković imati nešto teži zadatak protiv Medvedeva u četvrtfinalu, ako uopšte dođe do tog susreta, što će biti dobar izazov za Novaka. Ali, u meču na tri dobijena seta Novak, koji je dobar taj-brejk igrač, očekujem da pobedi i prođe dalje. Onda će verovatno da naiđe na Federera, što će takođe biti težak zadatak. Naime, Rodžer je na Vimbldonu verovatno trebalo da pobedi jer je imao dve meč lopte u finalu. Ali nije. Tako da bi njihov novi susret mogao da bude jako zanimljiv. Takođe, mislim da će Nadal doći do finala na svojoj strani.

Sad, njih trojica su toliko blizu po kvalitetu da se sve svodi na par poena, i ako promašite prvi servis što je bitno, to može da odluči meč – rekao je Emerson.

Zašto mislite da je Novak najbolji na svetu u ovom trenutku?

-U ovom trenutku Novak ima 32 godine, dok su njegova dva glavna rivala nešto stariji. Nadal ima 33-34, a Federer 37-38 godina. Kada pređete 30-tu, stvari počinju da govore za sebe, ali pored svega toga treba istaći da je Đoković stvarno jako dobar igrač.

Da li Novak može da postane najbolji igrač svih vremena?

-Ukoliko ostane posvećen, Novak može da osvoji još mnogo grend slemova, i ima veliku šansu da postane najbolji teniser svih vremena. Ali nije lako da zadržite želju da odradite svaki trening na maksimalnom nivou i da ostanete na vrhu. U isto vreme mnogo mladih igrača dolaze sa željom da vas pobede, ali svakako ne mogu da priđu Đokoviću u ovom trenutku – istakao je slavni Australijanac.

foto: Privatna Arhiva

Koje su prednosti Novaka Đokovića na putu ka finalu, a šta su najveći izazovi na koje može da naiđe, bilo je pitanje za Bošnjakovića.

- Novak je u proteklih godinu dana pokazao svima da je dominantan i osvojivši 4 od poslednjih 5 grend slemova, a pogotovo načinom na koji je osvojio Vimbldon, dokazao svima da je zasluženi broj 1 i veliki favorit na US Openu. Danil Medvedev je trenutno u najboljoj formi ulazeći u ovaj turnir, sa nekoliko finala ovog leta i osvojenom titulom u Sinsinatiju gde je savladao i Novaka. Medvedev je zadao dosta poteškoća Novaku u Australiji ove godine, tako da mislim da bi on mogao da bude potencijalna prepreka u četvrtfinalu, ali do tada treba još dosta mečeva da se odigra, a Medvedev je imao naporno leto i videćemo da li će fizički biti ugrožen do tada i u tom potencijalnom duelu. Naravno tu su i potencijalni dueli sa Federerom u polufinalu i Nadalom u finalu koji je uvek zanimljiv i nepredvidiv, kao i nezahvalni za prognozu. Ali, ubeđen sam da je Novak trenutno za nijansu na višem nivou od te dvojice. Nadamo se da ćemo videti i duel Lajovića ili Kecmanovića sa Đokovićem, što bi bilo sjajno za srpski tenis – rekao je Boris.

foto: AP

Po čemu je US open drugačiji turnir u odnosu na ostale grend slemove i kome od igrača iz vrha najviše prijaju uslovi za igru u Njujorku?

- Njujork je poznat po atmosferi za vreme noćnih mečeva i energiji koja se oseti u velelepnom Artur Eš stadionu koji prima preko 23.000 posetilaca. To je nešto neopisivo i značajno za svakog igrača koji ima priliku da to iskusi. Vreme je jako toplo i sparno u Njujorku u ovo doba godine, čak su i kiše moguće i samim tim često dolazi do izmene rasporeda, što moze negativno da se odrazi na neke igrače i da u neku ruku poremeti kvalitet mečeva i turnira. Nadamo se da do toga neće doći i da će ovo biti sjajan turnir. Mislim da uslovi podjednako odgovaraju svoj trojici igrača u vrhu i da ih samo nijanse dele. Medvedev igra jako dobro na betonu i u ovakvim uslovima. Poslednji član prve petorke Dominik Tim se generalno ne snalazi najbolje na betonu u odnosu na ostale igrače u vrhu, što smo i videli. Iz Top 10 bih izdvojio Zvereva kao opasnog igrača koji može u bilo kom trenutku da se vrati u formu i ugrozi vodeću trojicu – zaključuje Boris Bošnjaković.

Kurir sport

Kurir