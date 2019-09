ĐOKOVIĆ PRVI PUT U TOKIJU: Novak iznenađen što je došao u Japan! Evo i zašto

Rival najboljeg tenisera sveta je kvalifikant, Australijanac Aleksej Popirin, a duel verovatno neće početi pre 7.00.

Đoković priznaje da je i sam iznenađen brzinom oporavka, jer, kako kaže, nije očekivao da će biti spreman za nastup u Tokiju.

Meč sa Popirinom mu je prvi otkako je Stenu Vavrinki predao borbu u četvrtom kolu US opena.

“Bio je to težak trenutak za mene, da moram da se povučem sa jednog od najvažnijih turnira u sezoni, ali tako je kako je, morao sam da se izborim sa time. Sledeći korak bio je da procenim povredu i da vidim kako možemo da napravimo plan pomoću kojeg bi oporavak bio takav da se što pre vratim na teren“, kaže Novak i dodaje:

“Na neki način je prijatno iznenađenje što mogu da igram ovde, to nije delovalo realno posle prve procene. Ipak, igrao sam dubl i rame je bilo kako treba, pre toga sam nedelju dana trenirao, igrao sam i setove. Sve je dobro, zadovoljan sam time kako se osećam, motivisan sam da ovde igram prvi put“.

Đoković je odavno isplanirao dolazak u Tokio, kako bi osetio atmosferu pred Olimpijske igre koje će se u tom gradu održati sledeće godine.

“Jako je lepo posetiti Japan po prvi put, zapravo sam bio jedno pre pet godina, ali vrlo kratko, jedan dan, i nisam imao priliku da se upoznam sa japanskom kulturom koju jako cenim. Drago mi je što ću sada imati više vremena i dana da iskusim Tokio, možda da posetim i druge delove Japana koji me jako interesuju. Za sada imam samo pozitivne utiske o ponašanju ljudi, o tome koliko su skromni. Dočekali su me velikim osmehom i pozitivnom energijom. Nadam se da ću imati dobru i uspešnu nedelju, nadam se da ću odigrati što više mečeva, a razmišljam i godinu dana unapred jer će se na istim terenima odigravati i Olimpijske igre koje me jako raduju“, zaključio je Novak.

(Sport klub)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir