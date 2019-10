TABOR NOVAKA ĐOKOVIĆA ZAVIJEN U CRNO: Ni titula u Tokiju ne menja raspoloženje! Otkriveni detalji smrti sestre Gorana Ivaniševića

Pre nekoliko dana, posle duge i teške bolest, preminula je Goranova sestra Srđana.

Ona je bolovala od Hodžkinsove bolesti, a njen otac Srđan kaže da je, iako je bila bolesna, uvek bila snažna i puna života. Isto se desilo i uoči operacije posle koje se Goranova sestra nije probudila...

foto: Profimedia

- Imala je rak limfnih čvorova kad je bila mala. Imala je zračenje i sve je to ostavilo traga. Bolest se nije vratila, ali su oštećena bila u svim mekim tkivima. Posebno pluća i srce... Pre godinu dana imala je tešku virusnu upalu pluća. Bila je jako slaba. Virus je napao tri zaliska i bila je potrebna promena. Operacija je trajala 11 sati. Sve je bilo kako treba, planirali su kako da je probude. Došlo je do hipertenzije i nisu mogli da joj pomognu - objasnio je otac Srđan za "24.sata.hr".

Da je Srđana bila veoma omiljena najbolje govori to da je njena soba oblepljena emotivnim oproštajnim porukama.

- Bila je omiljena u zgradi... bila je borac u životu... borila se za interese naše zgrade i svih stanara... neka joj bude mirno na drugoj adresi - bile su neke od poruka stanara u zgradi pokojne Srđane Ivanišević.

Srđana Ivanišević je preminula u 53. godini, a brat Goran bio je izuzetno vezan za nju.

foto: EPA/PETER KLAUNZER

- Jedan od najgorih dana u mom teniskom životu dogodio se krajem 1988. godine. Spremao sam se za put u Australiju gde sam planirao da igram kvalifikacije u Adelejdu i potom kvalifikacije Australijan Opena i možda da nastupim na juniorskom turniru. Pre nego što sam krenuo na put, otac mi je rekao da mi je sestra bolesna, da je lečenje skupo, da on ostaje kod kuće i da ću biti sam. Ja te noći nisam spavao, a sledećeg dana sam otputovao u Australiju i tamo izgubio u završnom krugu kvalifikacija u Adelejdu, ali sam ušao kao laki luzer i stigao do četvrtfinala. I u Melburnu sam prošao kvalifikacije i takođe stigao do četvrtfinala. Juniorski turnir nisam ni igrao. U svakom slučaju sav taj nagradni fond koji sam zaradio u Australiji poneo sam u kešu, stavio ga u jaknu od koje se nisam odvajao sve do dolaska kući. I zbog toga nisam spavao u avionu. Onda sam došao ocu i rekao: Evo ti pare, evo ti i jakna, samo da mogu konačno da se naspavam - ispričao je Ivanišević svojevremeno za jednu lokalnu televiziju.

Srđana će biti sahranjena u sredu u Splitu.

Ova vest iznenadila je i pogodila Novaka Đokovića koji nije mogao da ostane ravnodušan na tragediju svog trenera, pa je i sam verovatno bio potresen informacijama. Loša atmosfera osetila se i u taboru Novaka posle osvajanja titule u Japanu.

foto: EPA

Podsetimo, prvi igrač sveta Novak Đoković osvojio je danas ATP turnir Rakuten open pobedivši u finalu Austrijanca Džona Milmana sa 2:0 (6:3, 6:2).To je četvrti pobednički pehar za Djokovića ove godine, prethodno je pobedio na turnirima Australijan open, Madrid i Vimbldon. Od sutra, Đoković će započeti 272. sedmicu kao prvi igrač sveta. Đoković je bez većih problema nadigrao 80. tenisera sveta. Imao je dobru realizaciju brejk lopti, servis je bio na visokom nivou, pa je samim tim i igra na mreži bila lakša. Srpskom teniseru ovo je 76. titula u karijeri, a 11. na turnirima u Aziji.

