SRPSKI BISER OTIŠAO U AUSTRALIJU: Hamad želi gren slem trofej u 2020. godini

U sezonu koja je u povoju 16-godišnji Hamad ulazi sa najboljim rangom do sada, sa 23. pozicije na planeti. Juniorski gren slem debi imao je u Njujorku septembra 2019, ali debi na petom kontinentu našem reprezentativcu rođenom 18. jula 2003. u Novom Pazaru doneće i nešto novo, poziciju nosioca na najjačem juniorskom takmičenju na svetu.

U šampionske pohode krenuo je još sa osam leta, u konurenciji do 14 bio je vicešampion Evrope, višestruki je šampion Srbije... U 2018. osvojio je ITF turnir u konkurenciji do 18 godina u Subotici. Na Pojedinačnom prvenstvu Evrope 2017. u konkruenciji do 14 osvojio je srebro za Srbiju, bio finalista čuvenog Tarba (nezvanično prvenstvo sveta do 14). U 2019. pored osvajanja bronze za Srbiju na Svetskom ekipnom prvenstvu u konkurenciji do 16 godina Međedović je osvojio i ITF turnir u Nju Delhiju (Grade 2), ITF turniru u Berlinu (Grade 1), igrao finale u Vilahu (Grade 2).

Pripreme za 2020. Hamad je odradio u Beogradu.

„Spremao sam se u Akademiji „Tipsarević“. Radili smo jako dobro, snažnim tempom, bez opuštanja jer samo tako i može da se dođe do željene forme za sezonu koja sledi i u kojoj imam velike ambicije. Upravo krećem za Australiju gde ću pre gren slema odigrati i ITF turnir Tralalgon koji je jedna vrsta testa pre izlaska na terene Melburna. Radujem se početku nove takmičarske godine u kojoj želim, bez ikakve skromnosti, juniorski gren slem trofej i daću sve od sebe da tu želju i ostvarim. Prva prilika za ostvarenje tog juniorskog sna mi sledi sada u dalekom Melburnu na Otvorenom prvenstvu Australije o kome sam puno slušao od mojih starijih kolega i kojima je on jedan od najomiljenijih turnira“– objašnjava Međedović.

Prvi juniorski reket Srbije važi za sjajnog servera, a krasi ga i razoran forhend.

„Radili smo na svim aspektima igre, posebno smo akcenat stavili na usavršavanje bekhenda. Uvek, čak i kada ste najbolji na svetu, imate prostora za novi napredak, tako je i kod mene. Znam da samo velikim radom i trudom mogu doći do ciljeva koje sebi budem postavio i spreman sam za taj scenario, jer da nisam ne bi se ni bavio ovim poslom“.

Prvi profi turnir Hamad je odigrao u 2019. na fjučersu koji je održan u Akademiji „Tipsarević“.

„Uzeo sam prvi ATP bod prošle godine na fjučersu u Beogradu, što je prvi i najvažniji korak u profi karijeri. Osetio sam taj prvi početni talas profi takmičenja, odmah na startu ostvario pobedu, što je jako važno za nastavak i samopozdanje. Plan je da u 2020. pored juniorskih gren slemova odigram što više fjučersa i osvojim što više profi poena, kako bi 2021. imao dobru podlogu za potpuni prelazak na profi karijeru“.

Od kako je stupio na takmičarsku scenu Hamad nas je navikao na odlične rezultate, trofeje, počevši od osvajanja državnih prvenstava do medalja koje nam svake godine donese sa evropskih šampionata gde reprezentuje Srbiju u najlepšem svetlu.

„Za mene je uvek čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju i uvek sam davao sve od sebe kako bi se kući vratio sa medaljom. Najdraža mi je svakako ova najsvežija sa Floride, bronza sa Ekipnog prvenstva sveta koju smo Popović, Teodorović i ja sa trenerom Krstićem osvojili septembra 2019. Pratim uvek i nastupe naše reprezentacije u Dejvis kupu, sada i ATP kup koji se igra u Australiji. Poseban je osećaj biti deo tima i boriti se zajedničkim snagama za pobedu svoje zemlje, nadam se da ću i ove godine doneti medalju Srbiji i da će ovaj put biti zlatna. Do sada sam osvojio evropsko srebro u pojedinačnoj konkurenciji, svetsku ekipnu bronzu, voleo bi da zlatom zaokružim moju juniorsku reprezentativnu priču i da nakon toga postanem član Dejvis kup selekcije“ – zaključio je mladi teniski as Srbije Hamad Međedović.

