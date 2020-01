HOĆE LI SE RODŽER VRATITI U MELBURN? Federer posle poraza od Đokovića odgovorio na najzanimljivije pitanje!

Nakon poraza Federer (38) nije bio previše razočaran. Naime, zbog povrede na meču četvrtfinala protiv Tenisa Sandgrena njegov nastup u polufinalu bio je pod velikim znakom pitanja.

- Iskreno, mislio sam da ću uspeti. Prethodno veče sam bio na pregledima, sve je bilo u redu. Nisam trenirao, uzeo sam slobodan dan. Odmarao sam do početka meča. U obavljanju svakodnevnih aktivnosti nisam osećao bol. To je bio pozitivan znak. Pričao sam sa timom oko toga, razgovarali smo o tome koliko se loše moram osećati da bih predao polufinale... Ali, nikad nije došlo do toga, što je dobro. Ipak, morao sam biti jako oprezan u igri..., rekao je Federer nakon poraza.

Federer poveo 5:2 u prvom setu, ali je Đoković u tri seta došao do finala.

- Mislim da ne bih ni izašao na teren da nisam osećao da mogu pobediti. Uspeo sam pružiti otpor, nisam ni znao kako se on oseća. Ali Novak je sjajan igrač, svi to znamo. On vas tera na udarac više, dobro reternira, dobro se kreće. Mentalno je strašno jak! Nakon prvog seta sam uzeo medicinski predah kako bi sprečio nove probleme s leđima..., pričao je Federer koji je u prvom setu imao vodstvo 4:1 u gemovima.

Činilo se da Đoković nije najbolje ušao u meč:

- Na početku sam igrao kao da nemam šta izgubiti. Trudio sam se da razmene traju što kraće, da ga napadam, menjam udarce. Dobro sam i reternirao. Nažalost, nisam uspeo do kraja. Znamo svi koliko je teško protiv Novaka. U ovom meču je on bio bolji i to je to. Ima širok arsenal kojim može rešiti svaki problem. Možda su mu na početku radili i živci. Siguran sam da se nije osećao prijatno na startu meča, ali je uspeo pronaći ravnotežu i način da okrene meč u svoju korist.'

Sve je na kraju zanimalo da li ovo poslednji nastup Federera na terenima u Melburnu?

- Ne, ne nikako! Još uvek se ne nameravam penzionisati, kazao je Federer i zaključio:

- Nadam se da ću biti zdrav i da ću se vratiti ovde i sledeće godine.

