JELENA ĐOKOVIĆ IZNENADILA: Muž mi je tri puta dao otkaz

Supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića Jelena izjavila je da je tri puta dobila otkaz od supruga.

- Meni je muž tri puta dao otkaz. Preživela sam. Javnost zna da se ja bavim brendom Novaka Đokovića s timom ljudi i zaista sam dobila otkaz nekoliko puta direktno od svog muža zbog nekih pogrešnih postupaka.

Ja sam mislila da su neki potezi najbolji za njega, a on se nije složio s tim. Ja sam svejedno to uradila i na kraju se ispostavilo da sam bila u pravu, ali njegov pristup je bio: „Ti radiš za mene, a meni ne prija taj pristup.“ On to nije prepoznao, ja sam to uradila iz ljubavi i dok sam se ja inatila i govorila: „Videćeš da sam u pravu“, imala sam otpor, a kad sam spustila loptu, kasnije je on došao kod mene i rekao:

„OK, hvala ti što si to uradila, video sam rezultate, ali molim te, ipak bih voleo da to ne radiš.“

(Kurir.rs / Foto:Dado Đilas, Filip Plavčić)

Kurir