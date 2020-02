ĐOKOVIĆ JE ZVER! Evo šta je Novak rekao o svojoj ČUDESNOJ igri u Dubaiju (VIDEO)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Dubaija - Vuka Brajovića

To su u Dubaiju na svojoj koži osetili Malek Džaziri, Filip Kolšrajber i danas Karen Hačanov.

Rus je položio oružje pred prvim reketom sveta posle 65 minuta borbe - 6:2, 6:2.

"Mislim da sam odigrao vrlo solidno, vrlo čvrsto. Nisam imao toliko dobar procenat ubačenog prvog servisa, kao u prva dva meča, kada sam bolje servirao. Osećam da sa osnovne linije sve bolje igram. Dobro sam se branio. Dosta lopti sam hvatao i na neki način davao drugačiju varijaciju mojoj igri. Želeo sam da stalno pogađam koji udarac mu ide sledeći, nisam mu davao mnogo vremena da se namesti, jer on ima snažnu igru, pogotovo sa forhend strane, kada ima vremena. Gledao sam da menjam dubinu udaraca i rotaciju. Išlo je odlično. Mislim da on zna mnogo bolje da odigra. Napravio je mnogo neiznuđenih grešaka, naročito u prvom setu, što mi je olakšalo posao. Sve u svemu, još jedan dobar meč", rekao je Novak Đoković.

Srpski teniser je prve dve prepreke srušio za po sat vremena, a treću, Hačanova, za samo koji minut više.

"Ne osećam da mi je potrebno dodatno vremena na terenu, ni na treningu ni na meču. Dosta sam se dobro spremio za turnir, zadovoljan sam svojom igrom, a rezultati pokazuju da se dobro osećam. To mi mnogo znači".

Đokovićev rival u polufinalu biće ili Hael Monfis ili Rišar Gaske, u svakom slučaju Francuz.

"Monfis verovatno igra jednu od najboljih sezona, osvojio je dva uzastopna turnira. Nivo samopouzdanja mu je visok. Kada neko toliko pobeđuje, normalno je da u svaki meč ulazi samouvereno. Monfis je najspremniji sportista kog imamo u tenisu. Izvanredan je atleta. Ima izuzetno snažan servis, jedan od najboljih defanzivaca na svetu. Njegov protivnik mora mnogo da se potrudi da bi zaradio poen", predočio je Novak i nadovezao se pričom o Gaskeu:

"Imao je dosta povreda, kao i uspona i padova, ali talenat je i dalje tu. On može da pobedi i iznenadi bilo koga. Pokazivao je to u prošlosti kada je pobeđivao sve najbolje igrače na različitim podlogama. S kim god da igram, biće to novi izazov za mene".

Pobedom nad Hačanovim, Đoković je "overio" prvo mesto na ATP listi i sledeće nedelje, jer sada Rafael Nadal ne može da ga stigne.

"Nisam preterano razmišljao o tome, cilj mi je da ostanem na toj poziciji do kraja godine. Na tome radim. Između ostalog, zato i učestvujem na ovom turniru, koji prvobitno nije bio planiran".

Nole bi uskoro mogao da prestigne Pita Samprasa na drugom mestu po broju nedelja provedenih na vrhu ATP liste.

"To je još jedno veliko dostignuće i deluje nestvarno, jer on je igrač na koga sam se ugledao kao klinac i bio mi je jedan od sportskih idola. To bi bilo fenomenalno".

Đoković u Dubaiju, a naročito na meču sa Hačanovim, mnogo koristi drop šotove i izvodi ih maestralno, bez greške.

"Trudio sam se da menjam i dubinu i smerove udaraca kako bih ga vadio iz komforne zone. On je malo viši igrač, teži je, potrebno mu je malo vremena da bi se namestio i izveo udarac onako kako želi. Spremio sam se taktički. Lakše je reći nego izvesti. Ali ovo mi je zaista bio jedan od najboljih mečeva ikada što se tiče drop šotova. Taj udarac mi je bio posebno važan da ga poremetim ne samo igrački, nego i mentalno. Posle takvih poena, malo se nesigruno kretao, jer nije znao šta dolazi sledeće. To mi je i bio cilj", zaključio je Novak Đoković.

