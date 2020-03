NOVAK POMERA GRANICE! Goran Đoković: Neverovatno je šta radi i koje rekorde postavlja!

"Novak uvek nadmašuje sebe i radi na sebi svakog dana u svakom pogledu. Neverovatno je šta radi, rekorde koje postavlja, kako se ponaša i mislim da su svi iz regiona ponosni na njega", rekao je Goran Đoković za Index.

Goran ističe da Novak ima mnogo prijatelja među hrvatskim sportistima, pretežno fudbalerima.

"Njemu je to normalno. On ima mnogo prijatelja sportista ovde, najviše fudbalera, kao što svi znamo, i njemu je to najnormalnije. On potiče iz sportske porodice, mi smo takođe bili sportisti, tako da on s tim nema nikakav problem. Onaj ko ima problem, to je njegov problem", istakao je Novakov stric.

foto: Dragana Udovicic

On je pokušao da objasni zašto Novak ima manju podršku u duelima protiv najvećih rivala – Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

"Pa ne znam. Mislim da je to onako sociološko pitanje i za druga istraživanja. U svakom slučaju, Novak je jedan od najboljih fer-plej igrača, savršeno se postavlja na mreži i za mene je on fenomen. S druge strane, Federer i Nadal su, takođe, veliki igrači. Ranije su postali šampioni, pa je to verovatno po navici", zaključio je Goran Đoković

Inače on se trenutno nalazi u Zagrebu gde će biti delegat ITF-a u kvalifikacionom meču Dejvis kupa između Hrvatske i Indije, koji je na programu 6. i 7. marta.

