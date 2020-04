ĐOKOVIĆ SA SPORTISTIMA IZ SRBIJE NAPRAVIO DAR-MAR NA INTERNETU: Nole inicirao brojne teme, a ni šale nisu izostale VIDEO

Prvi je reč imao Marko Pantelić, koji je preležao koronavirus i o svom iskustvu rekao:

- Ja recimo osam sati jedem pa 16 sati ne jedem i cilj mi je topljenje masti na organima. Mislim da je to mnogo pomoglo, Ja sam se toga pridržavao i dok sam bio bolestan nisam imao nikakve probleme. Supruga je testirana, bila je negativna, ali teško je reći da članovi moje porodice nisu bili zaraženi. Svi smo to izgurali. Ali opet, ako uzmem ljude koji su bili sa mnom, dok nisam znao da sam zaražen, niko se nije zarazio, ni imao simptome, rekao je Pantelić.

Đoković je zatim bivšeg fudbalera pita da li je imao problema sa respiratornim organima?

- Nisam imao probleme sa respiratornim organima, ali znam mnoge koji jesu i koji su se borili za vazduh. Tek kada ovo prođe shvatićemo kako su se ljdi mučili. Svašta sam se naslušao i mislim da su ti ljudi koji su u bolnicama jedini svesni o kakvom se virusu radi. Vidite, mi smo sportisti i treniramo i na nas to nema neki efekat, ali na starije sigurno ima, dodao je nekadašnji reprezentativac.

Đoković je porom ispričao da je u stranim medijima naišao na zanimljivu priču.

- Englezi su neki dan poredili sebe sa Švedskom, koja je među retkim zemljama bez karantina. Švedska proporcionalno broju stanovnika ima manje zaraženih i umrlih, a ima blago strogi režim u kom škole, trgovina i industrija rade. Jedan američki doktor je takođe rekao da su škole bitne za neutralisanje korone, jer ako je poredimo sa ostalim virusima, deca koja su najbrži prenosioci kroz interakciju umanjuju jačinu virusa. On smatra da bi za dve do četiri nedelje umanjio intenzitet virusa.

A opet kada slušaš sve ne možeš ostati imun. Ja verujem da je virus opasan jer ne bi pola sveta bilo zaključano, ali verujem da postoji neka cenzura. Voleo bih da ima više debate i razlika u mišljenju. Nismo lekari, ali bi voleli da pričamo o imunitetu, jer deluje da se širi strah i panika. Ljudi su zbunjeni i uplašeni. A ne čuje se da se priča o tome kako čovek može da se osnaži i bude sposoban da umanji šansu da se zarazi. Mora da se osnaži imunitet jer samo tako pomažeš sebi da se izboriš i sa ovim i sa svakim drugim virusom. To sam morao da kažem slušajući šta kaže Marko Pantelić, rekao je Novak

Pantelić se na to nadovezao:

- To ima logike, ali kada pogledaš da su Nemci čija je medicina najbolja na svetu sve zatvorili, to je dokaz da odluke nisu loše. I mnogo veći sistemi nisu uspeli da se izbore sa ovim, iako su bili spremniji ili bolje opremljeni nego recimo naš. Poenta je da brdo zaraženih bude iznivelisano, da se kroz ovo lakše prođe.

Moglo je da se desi da i ja sve prođem na nogama i da budem zaražen 15 dana, nemajući pojma. Tako sam mogao da zarazim mnogo ljudi. Zato je važno da se utvrdi kakav je imuni sistem nacije. Ceo svet ovim karantinima, dok virus ne oslabi ili ne dođe vakcina kupuje vreme. Zamisli rizik, koji bi bio da se sada sve pusti.

Za dve godine će se sve zaboraviti kao i sa SARS om, ocenio je Janko Tipsarević, na šta je Đoković podsetio:

Da dali u vreme tih virusa koje si pomenuo nismo bili zatvoreni. Dovoljno smo dugo zatvoreni, da bi razmislili kako ćemo pristupati životu. Za nas tenisere izazov broj jedan biće putovanja. Zbog panike koja se širi sada kada se govori o približavanju. Kada se neko zakašlje u avionu ili na aerodromu kroz glavu će nam proći niz pitanja. Priča se o obaveznoj vakcinaciji i vakcini koja dolazi u narednih 18 meseci... Milion je stvari i verujem da će biti promena u tenisu, ali u drugim sportovima. Znam na šta misliš i verujem da će ljudi uraditi sve da vrate stvari u normalu. Nisam za vakcinu i ne bih voleo da me obavežu ili primoraju da to radim da bi mogao da putujem. Imam stav o tome i ta naredba bi mogla da utiče na to. Hipotetički da se sezona nastavi po ukidanju karantina, i pojavi se zahtev za vakcinaciju, a vakcine nema.

Sezona će krenuti tek kada svi budu sigurni da su bezbedni i pitanje šta do tada? Smatram da će biti regionalnih novčanih turnira. Nemam sada informaciju kada bi sezona mogla da počne, ali mislim da su male šanse da to bude 15. jula kako sada stoji u kalendaru. Avgust i septembar su realniji, rekao je Novak.

- Mnogo će zavisti od drugog talasa koji se očekuje i koji će u mnogome odrediti i početak sezone i samu potrebu za vakcinom, ocenio je automobilista Dušan Borković.

Tipsarević i Troicki su skrenuli pažnju na ekonomski momenat koji će ova pandemija izazvati, kako sada dok traje, tako i kada se bude okončala.

- Treba naći nešto pozitivno. Sada smo se okrenuli porodici i stvarima za koje nismo imali vremena. Moramo pokušati da nađemo interesovanja i napredak. Razmišlja, o imunom sistemu i kako ga ojačati? Ishrana, vežbe su svakako važne. Ljudsko telo ima sijaset mogućnosti, ali ako se obrati pažnja na disanje ili se tušira hladnom vodom to može da pomogne, rekao je Nenad Zimonjić.

Zatim se pričalo o nastavku sezone.

- Biće važno koji sport prvo krene. Zamislite da se sada igra neka NBA utakmica. Tenis je tu u problemu, jer za njega treba mnogo uslova i mera koje treba da se podigniu na najviši nivo. i sa publikom će biti problema, kako će oni preći taj strah i krenuti da se ponašaju kao i ranije, smatra Dušan Borković.

Viktor Troicki je dodao:

- Sport funkcioniše zbog marketinga, a to sada neće biti isto. Sport je poslednji i najmanje bitan.

Filip Krajinović je posle toga nsemjao sve:

- Za Noleta je to super, poosvaja Grand slemove i to je to! - I kod nas je slično. Sve se pomera iz meseca u mesec i mislim da pre septembra neće biti ništa. To utiče i na prodaju automobila jer je sve povezano. Problem su i timovi, jer ih ima na desetine, a ja u timu imam 15 ljudi. Sa druge strane sport je jako vbažan i ljudi bi voleli da gledaju kako Novak osvaja US open i pobeđuje, nadoezao se Borković.

Marko Pantelić je ocenio aktuelni trenutak u fudbalu.

- Mislim da će se sve odigrati kada pričamo o fudbalu. Verujem da će Nemci prvo krenuti sa prvenstvom, a i kod nas će se to rešavati u skladu sa odlukama lekara i Vlade. U prvom trenutku će se osetiti taj ekonomski udar, ali mislim da će sve doći na svoje, Mnogi gledaju da to iskoriste, igračima su smanjena primanja i svi se hvataju za najveće klubove. Tu su i TV prava i mnoga druga primanja. Izgubiće pare zemlje gde su stadioni puni, jer tu rupu ne možeš da popuniš. I šema o kojoj pričamo u svakom sportu počeće već od septembra kada kreće i reprezentacija. Mislim da će se naći model za svaki sport da se takmičenja nastavi bar dok se ne vidi da li će se i u kom obliku virus vratiti. Tako je bilo i ranije.

Bitno je da krene jedan sport i nadam se da će fudbal biti prvi. U jednom momentu moraće da se odigra Liga šampiona i Evropa liga. Mislim da će UEFA kao najveća organizacija dati primer i ostalim sportovima kako da se vrate. Mislim da će mnogo toga zavisiti od odluka Vlada u zemljama kada će se dati dozvola da se krene sa treningom. Kada se to desi moći ćemo da kažemo kada će se igrati prvo kolo i po kom sistemu takmičenja. I za ovo i za naredno prvenstvo. Naravno, mora da se razmišlja i o zdravlju igrača, mora da postoji pripremni period.

Novak je pitao i kako se sagovornici snalaze po kući?

- Nemam dete, gledam YT i u Čačku sam, rekao je Krajinović.

- U kući smo kod Šapca i lepo je biti na otvorenom kad možemo. Deca idu u školu preko intereneta, a ja gledam da sada kada imaju 11 godina provodim kvalitetno vreme sa njima. Znate da sam voleo da i kada sam igrao putuju sa mnom. Nije mi teško. Tamo sam gde želim da budem i provodim vreme sa njima, dodao je Zimonjić.

Zatim se u priču uključio Janko Tipsarević.

- Nisam bio dobar u početku. Onda mi je prijatelj Miki iz Novog Sada savetovao da dan organizujem od devet do pet. Neko ima samodisciplinu da to rade usput, ja nemam, I sada kad sam to uradio, doručukjem pa sam na mejlovima, potom sam sa Emili i to funkcioniše. Kada to ne uradim legnem uveče i pitam se šta si radio ceo dan.

Šoković je ponovio da nije srećan, ali da je zadovoljan što je sa porodicom.

- Mnogo vremena provodim sa decom. U prvom delu dana imam više energije i to je normalno. Mi smo sportisti i navikli smo da je sve organizovano. Mislim da je Ziki dao najbitniju poruku. Karantin nam je pružio blagoslov da budemo sa decom i partnerima i posvetimo se sebi. Stalno se neke stvari odlažu i nema vremena. time sam zadovoljan. Tužan sam zbog toliko smrti i zatvaranja ljudi toliko vremena. Imamo dvorište i bolja je situacija od recimo, ljudi koji su u stanovima. Za nas tenisere ovo je blagoslov, jer smo tokom sezone uvek pod adrenalinom. Sada gledmao da se opustimo i ostanemo u nekoj formi kao Vića na primer.

To je podstaklo Aleksandra Atanasijevića da pita:

- Ja sam u Italiji čekam operaciju na kolenu, a za vas aktivne imam pitanje, kako trenirate? Jer ja osećam kao da gubim vreme, a pošto se ne zna kada ćemo igrati opet ne želim da se opustim.

- Osmisli sebi dan i nemo da budeš nestrpljiv. Pokušaj da vidiš situacije koje slede, rekao je Zimonjić.

- Ja sam to prostudirao od početka vanrednog stanja, našalio se Viktor.

- Prvo prihvati situaciju i iskoristi vreme da radiš ono što voliš. Ja na primer volim jezike i trudim se da ostanem miran. Mi u tenisu znamo da do 15. jula nema mečeva i imamo malo bolju situaciju. Ali mislim da se svako trudi da bude aktivan, poručio je Novak, a Janko na kraju istakao:

- Ljudi samo orkajte. Odlučite šta hoćete da popravite u svojim životima i gurajte to od jutra do sutra. To vam priča neko ko je osam puta operisan. I onda oporavak, 8 nedelja, 10 nedelja... Znaš kako prođe burazeru, sve prolazi. Samo gazite... Jer i ova korona će da prođe.

Atanasijević je Marka Pantelića upitao šta će se desiti ako neko bude pozitivan kada krene sezona i zarazi dve ekipe?

- Ekipe će biti po karantinima, to je ideja, ali za sada se ne priča o tome, bar kod nas. Neke stvari će se sigurno dešavati i na to ne može da se predvidi. Možda se neće ni znati da se neko u toku sezone zarazio. Ja ne znam odgovor, ali moraćemo da pričamo sa doktorima. Optimista sam i mislim da će se sezona završiti, kao što sam siguran da će fudbal prvi krenuti.

