ZAMISLI ZAKAŠLJE SE NEKO PORED TEBE: Novak rekao šta će posle korone biti najveći strah za sportiste

- Dovoljno smo dugo zatvoreni, da bi razmislili kako ćemo pristupati životu. Za nas tenisere izazov broj jedan biće putovanja. Zbog panike koja se širi sada kada se govori o približavanju. Kada se neko zakašlje u avionu ili na aerodromu kroz glavu će nam proći niz pitanja. Priča se o obaveznoj vakcinaciji i vakcini koja dolazi u narednih 18 meseci... Milion je stvari i verujem da će biti promena u tenisu, ali u drugim sportovima.

Znam na šta misliš i verujem da će ljudi uraditi sve da vrate stvari u normalu. Nisam za vakcinu i ne bih voleo da me obavežu ili primoraju da to radim da bi mogao da putujem. Imam stav o tome i ta naredba bi mogla da utiče na to. Hipotetički da se sezona nastavi po ukidanju karantina, i pojavi se zahtev za vakcinaciju, a vakcine nema.

foto: Printscreen

Doković je takođe rekao i da nije realno da sezona počne polovinom jula, kako sada kaže teniski kalendar.

- Sezona će krenuti tek kada svi budu sigurni da su bezbedni i pitanje šta do tada? Smatram da će biti regionalnih novčanih turnira. Nemam sada informaciju kada bi sezona mogla da počne, ali mislim da su male šanse da to bude 15. jula kako sada stoji u kalendaru. Avgust i septembar su realniji, rekao je Novak.

Kurir sport

Kurir