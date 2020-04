PARTIZANOV LEKARSKI TIM STAO UZ NOVAKA: Noletu samo treba sve lepo da obajasnite! Njegovo je pravo da misli to što misli

Đoković je u lajv Instagramu izjavio kako, ukoliko mu to ne bude nametnuto, ne planira da koristi vakcinun za zaštitu od virusa Covid-19 jer to može značajno da utiče na njegovu profesionalnu karijeru. Međutim, ovu Novakovi izjavu mnogi su apostrofirali, pa su članovi Partizanovog lekarskog tima pokušali sve to da razjasne uz podršku za najboljeg tenisera planete.

Gostujući na Prvoj televiziji to je apostrofirao fizioterapeut KK Partizan Milan Ilić.

“Ako ta vakcina bude adekvatna i dobra, mislim da će svi sportisti morati da se vakcinišu kako bi se bavili sportom. Novak nije rekao da se neće vakcinisati, on je rekao da ne bi voleo da bude primoran. Siguran sam da ako mu se adekvatno objasni koji su benefiti, šta može da dobije i šta može da izgubi, da će pristati da se vakciniše kao i svi ostali sportisti”, rekao je Ilić.

Doktor Moma Jakovljević je dodao da su svi razgovori o tome na nivou “šta bi bilo, kad bi bilo” priče.

“Novak verovatno zna da su sezonske vakcine samo preporučljive, ne obavezne, i njegovo je pravo da misli to što misli. To je njegov lični stav. Mnogo ima priča o teorijama zavere i onda je narod zbunjen. Neki kažu biće drugi talas, neke kaže neće. Mora jedan stav da se napravi. Nauka o ovom virusu još ne zna ništa i zato je izolacija najbolja zaštitna mera”, istakao je Jakovljević za Prvu televiziju.

