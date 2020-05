MILOJEVIĆ HOĆE ŠANSU DA IGRA PROTIV NOVAKA: Boriću se za mesto na turniru u Beogradu

Za svaku situaciju postoji prelazno rešenje, dok ne dođe do onog željenog i pravog puta, takva je i teniska sadašnjica. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Teniski savez Srbije krenuli su u organizaciju serije turnira u Srbiji, odnosno regiona, čime će glavni akteri “belog sporta” imati priliku da ponovo osete žar takmičenja i da se pripreme za trenutak kada će svetska teniska scena ponovo otvoriti svoja vrata.

Novak organizuje humanitarni turnir Adria Tour u okviru koga će ugostiti i svetske asove Tima, Zvereva, Dimitrova...a priliku da učestvuje u ovom spektaklu imaće i pobednik turnira TSS Tour koji se organizuje uz podršku najboljeg na svetu.

Serija turnira TSS Tour startuje 1. juna (glavni turnir) za seniore i seniorke koji će biti održan na terenima TK Meridiana u Novom Sadu. Prvi nosilac prvog seniorskog turnira u okviru TSS Tour-a je 24 -godišnji Dejvis kup reprezentativac Srbije Nikola Milojević, kojeg ćemo imati priliku da gledamo i na terenima TC Novak u Beogradu od 8. juna kada je na programu drugi seniorki turnir TSS Tour 2020.

„Igraću sigurno Novi Sad i Beograd, verujem da ću i ostale turnire koji će uslediti nakon ova dva. TSS Tour je veoma lepa motivacija i to što će najbolji sa TSS turnira u Beogradu imati ulaznicu za Adria Tour, samim tim nadam se da ću ja postići najboilji rezultat, zaslužiti tu „vajld kartu“ i igrati uz Đokovića. Smatram da je pre svega pozitivno to što su Novak i TSS organizovali turnire i što je u ovom nekom prelaznom periodu, u ovom nazvao bi ga ne određenom periodu, jer ATP kasni već više od dve nedelje sa objavom kalendara takmičenja. ATP je samo otkazao jul i rekao da će objaviti za dalje plan, ali kasne i u ime toga svega zaista smatram da je pozitivno ovo što ćemo moći da igramo turnire i što će biti na svakom od tih turnira pet, šest kvalitetnih igrača, da se održi taj takmičarski duh, da se igraju mečevi, da bude turnira. Hvala Novaku na svemu što čini za ovaj sport, što je uvek sto posto u njemu ne samo za sebe već i sve nas“ – ističe Milojević.

Milojević je trenutno 145. teniser sveta. Od ranih juniorskih dana, njegove 14. godine trenirao je i bio uz Dejvis kup tim Srbije. Teniski je sazrevao gledajući na delu Dejvis “dream team” Srbije koji je osvojio jednu salataru i igrao još jedno finale. Debi u nacionalnom dresu u najjačoj reprezentaciji doživeo je 3. febuara 2018. pod svodovima niškog Čaira u sudaru Srbije i SAD. Pregršt pobeda, trofeja, priznanja krase biografiju i vitrinu 24 – godišnjeg Nikole Milojevića. Osvajač zlatne medalje na Pojedinačnom Evropskom prvenstvu 2009. i svetski šampion u konkurenciji do 14 godina, zatim i prvi teniser sveta na ITF listi 07. januara 2013. (konkurencija do 18 godina).

Do sada na profi sceni osvojio je 14 profi takmičenja, u 2019. dva turnira iz čelendžer serije na šljaci. Na ovogodišnjem Svetskom kupu u Australiji koji je osvojila reprezentacija Srbije Nikola je bio deo tima. U kakvoj formi Milojević dočekuje TSS Tour?

“U solidnoj sam formi jer sam čim je bio dozvoljen izlazak iz kuće krenuo sa treningom. Bio sam i 28 dana u strogom karantinu jer sam u Srbiju došao iz inostranstva baš u vreme početka pandemije. Relativno brzo sam se vratio u formu i krenuo sa normalnim treninzima tako da sam u prilično dobroj formi. Za vreme korone sam bio kući sa mojom devojkom koja je takođe teniserka i trudili smo se da treniramo koliko god smo mogli, ali kao i svima drugima, tako i nama nije bilo lako i nismo mogli trenirati na pravi način već koliko to prostor u stanu dozvoljava. Nadam se dobrim rezultatima na turnirima koji su pred nama, ali pre svega mi je drago što imam mogućnost da se takmičim i čestitam Novaku i TSS što su se odlučili na ovaj korak nama svima veoma dragocen“.

U doba juniorske karijere Nikola je imao priliku da odmerava snage i pobeđuje mnoge današnje asove velike profi scene. U Beogradu 13. i 14. juna na delu ćemo videti 7. tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva sa kojim se Milojević borio na juniorskom Rolan Garosu.

„Zverev i ja smo igrali smo taj jedan meč u Parizu gde je on mene pobedio. Kao junior uvek je imao dobar servis i bekhend, kretanje mu je bilo jedno od slabijih stvari, ali sada to nije više tako što govori i činjenica da je stigao do 3. mesta na svetu. U tom juniorskom tenisu kod Zvereva nešto što ne bi mogao nazvati mana, zapravo slabija tačka u odnosu na celu komponentu, bili su mu izlasci na mrežu i igra na mreži, Nije bio sto posto siguran kad na taj način mora da završi poen, taj manjak mogućnosti da menja ritam na bekhedu sa svojim slajsom nego svojim dvoručnim bekhendom koji je pored Novakovog jedan od najboljih na svetu. Biće zaista užitak gledati na terenu sve asove koje će Novak okupiti na Adria Touru, biće to pre svega prilika našim mladim igračima, deci i juniorima da vide na delu sam vrh svetskog tenisa u našem Beogradu, što je prilika koju mnoge svetske metropole nisu imale, a posebno nemaju sada u ovo vreme korone“ – zaključio je Milojević.

