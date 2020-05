NOVAK VOLI SRBIJU: Đoković obišao manastir Svetog Kozme i Damjana, a onda se družio s narodom na Goču! (FOTO)

Zahvalan sam na iskustvu koje sam doživeo u Brzeću. Ljudi iz ovog kraja su veoma prijatni, ali u isto vreme i jako vredni, a svako od njih ima neku autentičnu i interesantnu priču. Srce mi je puno što oživljavam brojne uspomene iz detinjstva. Srećem dosta ljudi koji su bili deo mog odrastanja i koji su mi pomogli da živim svoj san, kao profesionalni teniser. Zaista sam pun emocija 🙏😊 A usput sam dobio i poneki krompir, za trud 😂 Thankful for this humbling experience in Brzeće. These people are kind, genuine, hard working.. My heart is full from reviving some childhood memories. I keep on meeting people that have been part of my growing up and have helped me live my dream as a tennis player. Very grateful and touched 🙏😊 And I got a few free potatoes as well for effort 😂

