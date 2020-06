BEOGRADE I SRBIJO, VOLIM VAS! Novak se obratio naciji EMOTIVNOM porukom dan posle spektakla na Dorćolu! FOTO

Congrats @domithiem. A great battle fought with @krajinovic_filip 💪🏼. An amazing finale to an amazing weekend. I’m grateful to all of our players, fans, staff, special guests, volunteers, sponsors, @novakfoundation donors, and Djordje especially for organizing such a successful event. The energy here was unreal. I’m still floating from the amount of fun and support we’ve had. It was very special and emotional for me to play in my childhood home.. many memories I will cherish from our first Adria tournament. Thank you Belgrade, see you soon in Zadar ❤️🎾🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @adriatourofficial #AdriaTour Незаборавна недеља тениса, дружења, хуманизма, осмеха, музике и свих осталих најлепших емоција које су нас све колективно испуниле и дозволиле нам доживимо нешто посебно што ћемо носити у срцу довека. Једно огромно ХВАЛА свим људима који су допринели изванредној организацији овог догађаја за тако кратко време. Београде и Србијо, Волим вад и Хвала вам што сте још једном показали колико волите тенис ❤️❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼

