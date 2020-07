VAVRINKA JE JEDAN OD NAJBOLJIH IKADA! Norman o Stenu: On je POSEBAN, kad je na vrhuncu maltene je NEPOBEDIV! VIDEO

Vavrinka se pod njegovim vođstvom domogao sve tri sve tri Grend slem titule i time ispisao istorijske stranice tenisa.

Pogotovo taj uspeh dočazi do izražaja jer je ostvaren u eri "velike četvorke"

"Sten je jedan od najboljih igrača u istoriji. Ako pogledate njegov učinak on je osvojio tri različita Grend slem turnira igrajući protiv 'velike četvorke'. Sten je pomalo potcenjen, to je sigurno, ali on je bio i u mnogo GS polufinala, još jednom finalu. Imao je neverovatnu karijeru", rekao je Norman za ATP.

On je otkrio i šta Stena čini drugačijim od ostalih.

"On je haotičniji, nema istu konstantnost kao Mari, Novak, Rodžer ili Rafa, ali kada je na vrhuncu on može da ih sve pobedi. Zbog toga je i poseban. Nikada ne znamo kakvog Stena možemo da očekujemo i zato ga dosta ljudi ne voli", rekao je Norman i dodao:

"Sten uvek igra 'na ivici'. Takva mu je i ličnost i to je teško promeniti, ali mislim da je zato osvojio tri Grend slem titule. On može da se pokaže kada je najbitnije. Može da pogodi udarac koji niko ne bi ni pokušao. Zbog toga je opasan".

