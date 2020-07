IMAO SAM 16 GODINA, BIO SAM CRVEN POSLE PET MINUTA: Švajcarski teniser podelio sa svetom trenutak o kojem je dosad ćutao

Švajcarski teniser Sten Vavrinka otvorio je dušu i progovorio o stvarima o kojima do sada nije.

Jedan od njih je i odnos sa zemljakom Rodžerom Federerom.

"Važno je živeti u sadašnjem trenutku. Već 20 godina Rodžera na dnevnom nivou traže novinari i navijači, tu su putovanja, turniri, treninzi... Njegovi dani su prepuni, a on ipak ostaje neverovatno smiren.Čak i kada radi nešto što ga manje interesuje, on to obavi temeljno, bolje od svih drugih. Kako godine prolaze, pokušavam takođe da se približim tome", kaže Vavrinka koji je opisao i kako je izgledao prvi susret sa Federerom.

foto: EPA/LYNN BO BO

"Igrali smo na šljaci u Bilu, imao sam 16 godina i bio sam tu kao sparing partner. Stavio sam na sebe lud pritisak, paralizovala me pomisao da ću promašiti neki udarac. Dao sam sve od sebe, bio sam crven posle pet minuta".

foto: EPA

(Kurir sport)

Kurir