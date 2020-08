OGREŠIO SE O RODŽERA: Mislio sam Federer je užasan, nikada neće biti najbolji!

"Gledao sam ga u Rimu '98. ili '99. godine, ne sećam se tačno. Mnogo se tada očekivalo od Federera i mnogi nogi su pričali da će biti baš dobar. , prisetio se Gaudio.

Gledao je meča sa trenutnim portpparolom Rafaela Nadala i izneo svoja zapažanja.

"Rekao sam mu: 'Ovaj dečko je užasan. Nikada neće biti najbolji na svetu, bekhend mu je baš loš'. Zamislite koliko sam pogrešio u tom trenutku".

foto: EPA/DAVE HUNT

Gaudio se prisetio i jednog duela sa Rodžerom na Mastersu u Kanadi, kada je izgubio 6:4, 3:6, 7:5.

"Vodio sam 4:1 u trećem setu, a onda je krenuo... Bilo je 15:40. As, as, as, as", uz smeh se Gaudio.

Švajcarac i Argentinac odigrali su ukupno pet mečeva. Gaudio je prva četiri izgubio ali je pružio solidan otpor, da bi 2005. u Šangaju izgubio – 6:0, 6:0.

Kurir sport

Kurir