KAKO JE FEDERER DIGAO NOS KAD JE POSTAO SLAVAN! Sa Hrvatom je bio sjajan prijatelj, a onda je PROMENIO BROJ I NESTAO!

Bivši hrvatski teniser Davor Grgić otkrio je da je bio jako blizak sa slavnim šavajcarskim teniserom Rodžerom Federerom, međutim, njihov odnos se promenio kada je Švajcarac ušao u Top 10.

"Bili smo dobri prijatelji. Treneri su nam se poznavali i često smo zajedno putovali. Izlazili smo, družili se... Često smo pričali telefonom, međutim, kada je on ušao u Top 10 promenio je svoj broj i prestao da se javlja. Od tada nismo u kontaktu", otkrio je bivši teniser iz Hrvatske.

I pored toka što je promenio broj i prestao da se javlja, Federer je Grgiću ostao u lepom sećanju.

"On je bio veoma opušten, voleo je da se zabavlja i šali. Bavio se i drugim sportovima, sve od kriketa do nekih drugih kojima tada nisam ni znao ime. Mislim da je to zašto je toliko razvio svoje veštine. Dok su drugi trenirali '300' sati nedeljno, on je 'šarao'" otkriva Grgić.

