NOVAKU NE TREBA PUBLIKA DA BI "PRAŠIO" PROTIVNIKE! Vilander iznenadio izjavom: Tim pretnja Đokoviću, Nadal pod pritiskom

Mats Vilander bivši teniser i analitičar "Eurosporta" pričao je o predstojećem US Openu.

On je izneo svoje mišljenje o tome kako će nedostatak navijača uticati najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića koji se "hrani" energijom i reakcijama publike?

"Znamo da na Novaka publika ne utiče na početku i na kraju meča, ali imaju uticaj na njega tokom meča kada na primer ima set i brejk prednosti i onda traži od publike da ga 'pogura' do pobede. Da li ćemo tu videti razliku između igrača na koje publika ima uticaj i na one koji ne zavise od publike? Da, to može da bude problem za Novaka što ne može da koristi pomoć publike dok 'praši' protivnika", u šaljivom tonu je zaključio Vilander na Eurosportu.

Vilander bi da je sada igrač došao u Njujork.

"Da, naravno da bih. Koliko god da uživam u treninzima, više uživam u mečevima i to je razlog zašto sam uopšte postao teniser top klase. Mislim da bih iskočio iz sopstvene kože kada bih propustio neki veći turnir. Mislim, to je razlog zašto sam profesionalac. Da, došao bih u Njujork", jasan je Vilander.

On smatra da nedolazak Nadala i Federera neće umanjiti značaj turnira

"Za mene to nije slučaj. Ovo je Grend slem, igraju oni igrači koji su spremni i to je to, tako je uvek bilo. Svake godine neko izostane i ne znam zašto bi se uopšte nipodoštavala ova titula samo zato što njih nema".

Ako Novak osvoji US Open, Nadal će biti pod pritiskom na Rolan Garosu.

"Istorijska Grend slem trka je trenutno na pauzi. Nadal je odlučio da propusti US Open i zaigraće na Rolan Garosu koji nikada ne propušta. Novak može da osvoji svoj 18. Slem, a Rafa ponovo može da pobegne na Garosu. Rolan Garos će biti izuzetno zanimljiv ako Novak dođe sa 18, Rafa sa 19, a Rodžer sa 20 titula".

Smatra da će Dominik Tim biti najteži rival Novaku.

"Novakove pripreme za US Open su bile perfektne, kao i svaki put kada se priprema za Grend slem. Teško je sada reći da li neko može da ga poremeti i njegova spremnost je najbitnija ode. Mnogi mladi igrači i ne znaju šta se savršena sprema, a nikako do sada nisu bili uspešni u završnici Slemova. Đoković je favorit zbog starih rezultata i velike želje da se takmiči, a trenutno mi jedini Dominik Tim deluje tako dobro i jako i da je jedini spreman da mu se suprotstavi".

